Apple scheint Look Around ausbauen zu wollen

Ich persönliche schaue mich mittlerweile lieber mit Apples Look Around um, als mit Google Street View. Die Handhabung gefällt mit etwas besser und die Daten erschienen mir oftmals etwas aktueller. Im Hintergrund scheint Apple bereits weiter an Neuerungen für Look Around zu arbeiten. Anscheinend haben sich im neuen Vektor-Dateiformat der neuen Beta-Version von Apple Karten neue Informationen versteckt.

In den USA beispielsweise soll sich Look Around in Zukunft nicht mehr nur auf größere Städte beschränken, sondern auf große Autobahnen, kleinere Städte und ländliche Gebiete ausgeweitet. Ebenso soll Look Around in Ländern wie Marokko, Ägypten, Jordanien, Syrien, Libanon, China, Belarus, Türkei, Bulgarien, Mexiko und Slowakei aktiviert werden.

Spannend: In vielen dieser Gebiete ist Google Street View überhaupt nicht vertreten oder bietet nur eine sehr eingeschränkte Datenqualität. Das könnte sich mit Look Around ändern.

Und wer weiß: Vielleicht aktualisiert oder erweitert Apple ja auch in Deutschland das Bildmaterial. 2023 waren hierzulande zahlreiche Kamera-Fahrzeuge von Apple unterwegs und Fußgängerzonen waren Kamera-Rucksäcke im Einsatz.