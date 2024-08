Legend of the Skyfish 2: Neues Abenteuer für das kleine Rothäkchen

Bereits acht Jahre ist es her, dass das Spielestudio Crescent Moon Games mit „Die Legende des Skyfish“ (App-Store-Link) das erste Abenteuer von Little Red Hook, oder zu deutsch dem „kleinen Rothäkchen“, gelauncht hat. Nun ist mit „Legend of the Skyfish 2“ (App-Store-Link) die nächste Mission für die Heldin mit der roten Kappe und dem Enterhaken gestartet und ich kann festhalten: Es ist ein kurzweiliges kleines Spiel geworden, das mit bunter Grafik, einer interessanten Spielmechanik und wirklich gut übersetzten deutschen Dialogen daherkommt.

Legend of the Skyfish 2 spielt 100 Jahre nach dem Ende von „Die Legende des Skyfish“. Der Frieden, den das kleine Rothäkchen am Ende des ersten Spiels wiederhergestellt hatte, ist wieder in Gefahr, denn dunkle Angreifer machen sich bereit. Als die zwei letzten verbliebenen Anhänger des Red-Hook-Clans müssen das Rothäkchen und ihre Meisterin nun die Angreifer abwenden und den Frieden bewahren.

Gespielt wird Legend of the Skyfish 2 wieder in der Person des kleinen Rothäkchens. Eure Meisterin trefft ihr auf eurer Reise aber immer mal wieder und erhaltet neue Aufträge von ihr. Doch auch andere Charaktere können euch im Spielverlauf mit neuen Einzelmissionen versorgen. Zum Erfüllen der Missionen müsst ihr euch durch die bunte und handgemalte 2,5D-Spielwelt bewegen, Feinde besiegen und zu den einzelnen Points of Interest gelangen.

Legend of the Skyfish 2 spielt sich sehr gut

Zum Kämpfen und zum Fortbewegen steht euch dabei der für das Spiel charakteristische Enterhaken zur Verfügung, der euch zum einen über Hindernisse wie Wasser springen lassen kann und zum anderen eben auch als Waffe gegen Feinde einsetzbar ist. Zusätzlich verfügt das Rothäkchen im Spielverlauf aber auch über ein Schwert, eine Sense und einen Hammer. Zudem könnt ihr unterwegs Materialien sammeln, mit denen ihr eure Waffen und Rüstungen aufwerten könnt.

Mir gefällt Legend of the Skyfish 2 sehr gut, weil es ein unterhaltsames und liebevoll gestaltetes Spiel ist, das wirklich hervorragend ins Deutsche übersetzt ist. Die Spielmechanik mit dem Enterhaken finde ich originell, auch wenn es anfangs etwas Übung braucht, um den Haken richtig auszurichten. Die Gegner sind zu Beginn recht leicht zu besiegen, nehmen aber im Spielverlauf an Gefährlichkeit zu. Wer den Erstling der Reihe gerne gespielt hat, wird auf jeden Fall seine Freude an Rothäkchens neuer Mission haben. Doch auch alle, die die Reihe noch nicht kennen, aber gerne Abenteuerspiele in 2,5D spielen, dürften von Legend of the Skyfish 2 gut unterhalten werden.

Legend of the Skyfish 2 kostet einmalig 3,99 Euro

Legend of the Skyfish 2 könnt ihr ab sofort für sehr faire 3,99 Euro im App Store herunterladen. Das Spiel ist für das iPad optimiert, lässt sich aber auch auf dem iPhone prima spielen. Zum Spielen muss mindestens iOS 13 bzw. iPadOS 13 installiert sein.