iOS 18: Apple reagiert auf Beta-Rückmeldungen und baut die Fotos-App um

Die Fotos-App bekommt mit iOS 18 große Änderungen, allerdings macht Apple jetzt eine Rolle rückwärts und baut eine angekündigte Funktion wieder aus. Beta-Tester und Testerinnen sind sich wohl einig, dass das neue Karussell in der Fotos-App nicht gewünscht ist.

Bei der Vorstellung von iOS 18, iPadOS 18 und macOS Seqouia hat Apple auch die überarbeitete Fotos-App gezeigt, die ganz oben nicht nur alle Fotos anzeigt, sondern auch weitere Elemente in einem Karussell, zum Beispiel empfohlene Fotos oder Rückblicke. Mit einem Fingerwisch nach rechts oder links kann man durch die Vorschläge scrollen, allerdings geht dann der einfache Zugriff auf alle Fotos verloren.

Fotos-App legt den Fokus wieder auf alle Bilder

Genau dieser Umstand ist auf Unmut gestoßen, denn der Zugriff auf alle Fotos ist deutlich wichtiger als irgendwelche Vorschläge und Zusammenfassungen. In der fünfte Beta-Version von iOS 18, die aktuell nur für Entwickler und Entwicklerinnen zugänglich ist, hat Apple die Karussell-Ansicht entfernt und den Bereich für alle Fotos vergrößert.

Dabei sind die im Karussell angezeigten Inhalte nicht verloren, sie werden fortan einfach unterhalb anders angezeigt. Wenn ihr scrollt gibt es Zugriff auf Personen, Sammlungen, Rückblicke, Alben, Empfohlene Fotos und mehr. Apple hält das Design der Fotos-App bei, aber die neuste Aktualisierung soll die Navigation weniger verwirrend machen. Die Fotos-App öffnet sich in iOS 18 jetzt wie gewohnt in der Rasteransicht, in der ihr alle Fotos einsehen, auswählen, bearbeiten oder teilen könnt.