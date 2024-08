Divide By Sheep 2: Nachfolger eines tollen Puzzle-Spiels erschienen

Dass es so lange her ist, hätte ich nun auch nicht gedacht. Bereits 2015 haben wir Divide By Sheep vorgestellt, damals war die 2,99 Euro teure Neuerscheinung unser Rätsel-Tipp der Woche. Mehr als 9 Jahre später gibt es ziemlich überraschend einen Nachfolger: Divide By Sheep 2 (App Store-Link).

Erfreulicherweise hat sich rund um das Bezahlmodell nicht viel geändert. Divide By Sheep 2 kostet ebenfalls 2,99 Euro, die Freischaltung der Vollversion erfolgt allerdings erst nach einigen Leveln per In-App-Kauf. Ihr könnt das Spiel also vorher kostenlos aus dem App Store laden und einfach ausprobieren.

An der Spielidee hat sich ebenfalls nichts geändert. Auch in Divide By Sheep 2 müsst ihr wieder die richtige Anzahl an Schafen in das passende Schlauchboot bringen. Dazu hüpfen die in Gruppen unterteilten Schafe per Wischgeste von Insel zu Insel. Und natürlich muss auch mal eines im Wasser landen, damit der Rest der Schafe danach ins Schlauchboot passt.

Laserstrahlen, Wölfe und noch mehr Überraschungen

Richtig witzig wird es aber erst nach einigen Leveln, denn dann wird Divide By Sheep 2 immer verrückter. Die Schafe springen durch Laserstrahlen und werden zerteilt oder man lässt einen Teil von ihnen auf einer Insel von Wölfen verspeisen.

Besonders toll finden wir, dass Divide By Sheep beinahe komplett ohne Text auskommt. So fällt es quasi nicht ins Gewicht, dass eine deutsche Lokalisierung fehlt. Neue Spielelemente werden nicht groß vorgestellt, stattdessen lernt man sie im Laufe des Spiels einfach kennen. Divide By Sheep 2 lässt sich so ohne große Ablenkungen spielen, man kann hervorragend in der App versinken.

Und der Umfang der Neuerscheinung kann sich sehen lassen. Divide By Sheep 2 startet mit 150 Leveln, die natürlich immer anspruchsvoller werden. Schaut auf jeden Fall mal rein, wenn ihr verrückte Puzzle-Spiele mögt.