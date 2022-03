EnBW mobility+: Ladesäulen-App bekommt Dark Mode und weitere Neuerungen

Mit unserem Plugin-Hybrid kommen wir im Alltag wunderbar elektrisch zurecht, getankt wird nur noch, wenn längere Strecken anstehen – das ist nicht nur selten, sondern auch gut so. Ein Liter Super-Benzin kostet hier im Ruhrgebiet aktuell fast 1,90 Euro – das ist schon ziemlich hart.

Getankt wird bei uns daher Zuhause, bald übrigens mit einer Wallbox – die Installation ist für diesen Monat geplant und ich werde das Projekt für euch dokumentieren. Aber auch unterwegs stehen wir bei Gelegenheit an der Zapfsäule, meist greife ich in diesen Fällen auf EnBW mobility+ (App Store-Link) zurück.

Die App bietet Zugriff auf die meisten Ladesäulen und ist nun mit dem Update auf Version 7.5.0 noch etwas besser geworden. Hier sind die Neuerungen im Überblick:

Dark Mode: Jetzt dunkles oder helles Design wählen

Pins auf der Karte genauer: Ladepunkte passend zum Steckertyp

News-Bereich für Neuigkeiten zur E-Mobilität

Optimierung Entfernungsberechnung zu einzelnen Stationen

Während der Dark Mode eine zwar längst überfällige, aber nur optische Neuerung ist, ist die Entfernungsberechnung jetzt tatsächlich deutlich genauer. Noch nichts los ist dagegen im News-Bereich, hier hätte ich zum Start schon ein paar Einträge erwartet. Ich bin gespannt, ob die EnBW mobility+ App hier einen Mehrwert bieten wird – oder es nur lauwarme Kost gibt.

Und weil es so viel Spaß macht, die Kommentare von euch zum Thema zu lesen, gibt es abschließend noch eine kleine Rechnung. Mit meinem Plugin-Hybrid zahle ich für 100 gefahrene elektrische Kilometer Stromkosten in Höhe von rund 7,50 Euro (29 Cent pro Kilowattstunde), bei den aktuellen Benzinpreisen würde ich für die gleiche Strecke über 13 Euro bezahlen. Und wenn jetzt jemand sagt: Aber doch nur, weil der Sprit so teuer geworden ist – mein Strompreis ist ebenfalls gestiegen…

Foto: EnBW