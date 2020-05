Eufy Security Video Türklingel ab sofort in Deutschland erhältlich

Eigentlich sollte die Video-Türklingeln von Eufy schon im Februar starten, allerdings geht der Verkauf erst jetzt los. Ab sofort ist die smarte Türklingel inklusive HomeBase-Station für 199,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Der Versand erfolgt in sechs bis zehn Tagen.

Videos werden dabei in 2K mit 2560 x 1920 Pixel aufgezeichnet. Intern stehen 4 GB Speicherplatz für bis zu 900 Videos mit je 30 Sekunden Länge zur Verfügung. Optional kann man Videos auch in der Cloud speichern. Das Bild ist dabei im Format 4:3 und zeigt so deutlich mehr an, ebenso können Aktivitätszonen angelegt werden, um Fehlalarme zu vermeiden.

Per Push-Nachricht könnt ihr schnell sehen, wer gerade klingelt. Ebenso gibt es eine Anbindung an den Google Assistant und Alexa. So kann man das Videobild schnell auf einem Echo Show anzeigen lassen. Ebenso ist eine 2-Wege-Kommunikation möglich, ihr könnt also per Audio mit dem Gast sprechen. HomeKit ist bisher nicht verfügbar, soll aber später mit einem Update nachgereicht werden.

Das kann die Eufy Security Video Türklingel

Kristallklare Ansicht: HD-Auflösung in Kombination mit fortschrittlicher Verzerrungskorrektur sowie WDR Technologie garantiert Ihnen 2,5-fache Klarheit aller Aufzeichnungen.

180 Tage Akkulaufzeit : Nach nur einem Aufladen dient Ihnen die eufy Video-Türklingel ein halbes Jahr lang und lässt sich blitzschnell wieder aufladen.

Sichere Datenverschlüsselung : Ihre Daten gehören nur Ihnen. Deshalb ist unsere eufy Video-Türklingel mit AES 256-bit-Verschlüsselung gesichert.

Safe Inside: Alle Aufzeichnungen werden lokal in der HomeBase Station gespeichert. Auch im Fall eines Diebstahls der Türklingel, befinden sich Ihre Daten absolut geschützt bei Ihnen zu Hause.

Wetterfest nach IP65: Hält extremen Wetterlagen im Bereich von -20°C bis 50°C mühelos stand, der deutsche Winter kann kommen!

Hält extremen Wetterlagen im Bereich von -20°C bis 50°C mühelos stand, der deutsche Winter kann kommen! Jederzeit connected: Ihre Video-Türklingel kann jederzeit mit Echo Dot verbunden werden, damit Sie stets die Kontrolle haben.