iOS 15: Neues Betriebssystem mit optimierten Benachrichtigungen und Essens-Tracking?

Es dauert nur noch etwa zwei Wochen bis zur WWDC-Entwicklerkonferenz von Apple, und damit einhergehend auch bis zur nächsten Keynote am 7. Juni. Traditionell stellt Apple während dieser Präsentation neue Betriebssystem-Versionen vor, beispielsweise für macOS, tvOS, watchOS, iPadOS und auch iOS. Bisher gab es allerdings kaum Hinweise und Gerüchte auf neue Features.

Dies könnte sich nun ändern, wenn man den Ausführungen des Twitter-Users Connor Jewiss Glauben schenken mag. Dieser hatte bisher keine große Akte hinsichtlich Leaks und Gerüchte rund um das Thema Apple, macht aber mit einem interessanten Tweet auf sich aufmerksam.

When I said I’d seen some iOS 15, I’m not going to disappoint:

◼️- Dark Mode UI tweaks

💬- Messages app tweaks

🍴- Food tracking and other new features in Health

🔧- Confirmation of UI changes from previous screenshot rumor

🔴- New notification settings and look on lockscreen

— Connor Jewiss (@connorjewiss) May 25, 2021