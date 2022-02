Looking Glass: Kleines Menüleisten-Werkzeug für die Musik-App

Ihr lasst auf eurem Mac gerne ein wenig Musik laufen, habt aber so viele Fenster offen, dass die dazugehörige App schnell im Dickicht von mehr oder weniger wichtiger Arbeit verschwindet? Dann schaut euch doch mal Looking Glass (App Store-Link) an. Die nur 99 Cent teure Anwendung für den Mac bringt viele Funktionen rund um die Musik-App direkt in die Menüleiste.

Wenn ihr nach der Installation und dem Start des kleinen Helfers ein Song über die Musik-App startet, wird zunächst einmal der Titel in der Menüleiste angezeigt. In den Einstellungen könnt ihr festlegen, ob auch Künstler oder Albumname angezeigt werden sollen und wie viele Zeichen die kleine Anzeige maximal haben darf.

Looking Glass funktioniert auch mit Apple Music

Das ist aber längst nicht alles, denn sein volles Potential zeigt Looking Glass erst, wenn man das kleine Drop-Down-Menü in der Menüleiste öffnet. Unter anderem findet man die bekannten Buttons zur Steuerung und Anpassung der Wiedergabe, auf Wunsch kann auch ein Slider für die Lautstärke angezeigt werden.

Das ist aber noch nicht alles. Sobald das Drop-Down geöffnet ist, kann man über die Tastatur einfach einen Suche starten und einfach ein gewünschtes Lied, ein Album, Titel eines Künstlers oder eine Wiedergabeliste starten. Das klappt übrigens nicht nur mit der lokalen Bibliothek, sondern auch mit Apple Music. Und dank einer Shortcuts sogar ganz ohne die Maus anzufassen.

Wer nicht nur nebenbei ein Radio laufen lässt, sondern seine Musik selbst bestimmen möchte, findet in Looking Glass auf jeden Fall ein praktisches Werkzeug, das zudem mit einem Preis von nur 99 Cent überaus günstig ist.