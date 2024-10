Mac-Releases: M4 MacBook Air könnte Anfang 2025 an den Start gehen

Aktuell wird erwartet, dass Apple wie gewöhnlich zum Ende jedes Jahres einen neuen Schwung an Macs veröffentlicht, die dieses Mal mit dem aktuellen M4-Prozessor betrieben werden sollen. Doch mit diesen Releases dürfte es im Mac-Segment des Unternehmens nicht getan sein: Wie Bloomberg berichtet, soll Apple Anfang 2025 ein neues MacBook Air mit M4-Chip vorstellen, zeitgleich soll der Zeitplan für ein aktualisiertes Mac Studio-Modell auf das zweite Quartal des nächsten Jahres verschoben worden sein.

Laut Bloomberg-Redakteur Mark Gurman, der für den oben verlinkten Artikel verantwortlich ist, soll das neue M4 MacBook Air in den gleichen 13- und 15-Zoll-Displaygrößen erhältlich sein, und auch „dem aktuellen Design ähnlich sein“. Der Formfaktor des MacBook Air ist seit dem Release des Modells mit M2-Chip im Sommer 2022 unverändert. Gurman berichtet weiter:

„Die M4 MacBook Air-Reihe soll nach einem Software-Update im Dezember vorgestellt werden, so dass die neuen Geräte wahrscheinlich zwischen Januar und März auf den Markt kommen werden […]. Apple hat das MacBook Air zuletzt im März dieses Jahres mit dem M3-Chip aktualisiert und zuvor im Juni 2023 eine 15-Zoll-Version mit einem M2-Chip auf den Markt gebracht.“

Laut des Bloomberg-Artikels soll Apple darüber hinaus geplant haben, auch zeitgleich ein neues Mac Studio-Modell mit M4-Chip zu veröffentlichen. Allerdings soll der Mac Studio „wahrscheinlich nach einer Software-Veröffentlichung im März [2025] kommen, was sein Debüt zwischen März und Juni bedeuten würde.“ Darüber hinaus soll Apple laut Gurman auch weiterhin an einer M4-Version des Mac Pro, dem teuersten Computer des Unternehmens, arbeiten. Die M4-Chips sollen beim Mac Studio und Mac Pro für die Integration von Raytracing, einer Schlüsseltechnologie für die Grafik in Spielen, sorgen, ebenso wie Verbesserungen für die Neural Engine mit sich bringen. Und auch weitere Apple-Produkte sind für das Frühjahr 2025 geplant:

„Während des gleichen Produktveröffentlichungszyklus im Frühjahr plant Apple die Einführung eines überarbeiteten iPhone SE, neuer iPad Air-Modelle und verbesserter iPad-Tastaturen. Im gleichen Zeitfenster will Apple nun auch iPads der 11. Generation mit den Codenamen J481 und J482 auf den Markt bringen […].“

In der nächsten Woche können wir aber zunächst aktualisierte Modelle mit M4-Chip für das MacBook Pro, den iMac und den Mac mini erwarten. Laut Medienberichten soll der neue Mac mini ein völlig neues Design aufweisen und dazu noch deutlich kleiner sein als das aktuelle Modell.