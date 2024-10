Plant Apple ab Montag eine große Mac-Woche?

Es ist ja schon lange kein großes Geheimnis mehr, dass Apple in der kommenden Woche neue Macs vorstellen soll. Offiziell geäußert hat sich das Unternehmen dazu bisher aber nicht. Bisher. Gestern Abend hat Greg Joswiak, Apples Senior Vice President für weltweites Marketing, eine mehr als eindeutige Botschaft hinterlassen.

„Mac your calendars“, schreibt er auf Social Media. „Wir haben eine aufregende Woche voller Ankündigungen vor uns, die am Montagmorgen beginnt. Bleibt dran…“ Dazu liefert er eine Animation, in der sich ein buntes Finder-Logo in ein Apple-Logo verwandelt.

Für Montag steht ja bereits der Start von iOS 18.1, iPadOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 auf dem Programm. Es ist aber durchaus denkbar, dass Apple bereits am Montag die erste Pressemitteilung für einen neuen Mac mit uns teilt. Spätestens Dienstag sollte es dann aber soweit sein. Ein kleines Event dagegen scheint vom Tisch zu sein. Bereits in der Vergangenheit hat Apple an mehreren aufeinander folgenden Tagen neue Geräte per Pressemitteilung vorgestellt, ganz unüblich ist die Geschichte also nicht.

Mac (😉) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c — Greg Joswiak (@gregjoz) October 24, 2024

Was soll Apple in der kommenden Woche alles vorstellen?

Klar ist: Die Macs werden die vierte Generation des hauseigenen M-Chips erhalten. Bereits seit dem Frühjahr wird der M4 im iPad Pro verbaut. Die Basis-Modelle des iMac, MacBook Pro und Mac mini sollen genau diesen Chip erhalten.

Darüber hinaus dürften die teureren MacBook Pro Modelle auch den M4 Pro und M4 Max erhalten, während der Mac mini den M4 Pro als Option erhält.

Der Mac mini ist auch das einzige der drei Produkte, für die ein neues Design erwartet wird. Der kleinste Apple-Rechner soll noch weiter schrumpfen und mehr USB-C-Ports erhalten, während er sich von klassischem USB-A verabschiedet. Wir bleiben auf jeden Fall für euch am Ball, immerhin interessieren wir uns selbst sehr für den neuen Mac mini.