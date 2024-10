Ab 20 Uhr: MediaMarkt und Saturn schenken euch die Mehrwertsteuer

Abermals legen MediaMarkt und Saturn die bekannte „Mehrwertsteuer geschenkt“-Aktion neu auf, jedoch sind zahlreiche Marken und Produkte ausgeschlossen. Das Angebot ist bis zum 28. Oktober 2024, 6:59 Uhr gültig und umgerechnet gibt es einen Rabatt in Höhe von knapp 16 Prozent an der Kasse. Die Mehrwertsteuer zahlt ihr am Ende natürlich trotzdem, daher ist der Aktionsname doch etwas unpassend gewählt.

Davon ab sind richtig gute Schnäppchen möglich, wobei ihr dennoch einen Preisvergleich durchführen solltet, denn nicht alle Preise sind Bestpreise. Die Aktion lohnt sich besonders bei sonst preisstabilen und teuren Produkten, unter anderem bei Produkten von Dyson oder weißer Ware. Aber auch Kaffeevollautomaten und Fernseher sind beliebte Produkte, die bei solchen Aktionen gute Preise erzielen.

Beachtet, dass zahlreiche Marken und Produkte ausgeschlossen sind. Anbei findet ihr den entsprechenden Rechtstext.

Apple, AVM, Amazon, Blink, ARCADE 1UP, HTC, ABSAAR, chibo Cafissimo, Tchibo, Eigenmarken (KOENIC, ok., PEAQ), Liebherr, Miele, Sonos, Microsoft (teilnehmend nur Microsoft Xbox Konsolen), META (META-Quest 3S 128GB/256GB), komplette Foto-Abteilung (Canon, Sony, Fujifilm, Nikon, OM System), Samsung (Smartphones, Wearables, Tablets, Notebooks, Convertibles), Sony (Smartphones), Xplora (Wearables), SUNSET, OSNATECH, Remarkable, Yamaha. Ausgeschlossene Artikel: Microsoft: EP2-00644 XBOX SERIES S ROBOT WHITE (2950888), EP2-00702 XBOX SERIES X 1TB DIGITAL ED (2950889), NINTENDO: 10014335 SW (OLED-MOD.) WEISS+MARIO WONDER+NSO 12M (2955075), META: SK-1000206-01 QUEST 3S 128GB EMEA TYPE-C (2951180), SK-1000212-01 QUEST 3S 256GB EMEA TYPE-C (2951182), SONY: PS5 PORTAL REMOTE-PLAYER (2899832), 1000041521 DISC-LAUFWERK (2909989), 1000046526 PS5 PRO (2957869), INSTA360: ACE PRO (2908083), BOSCH: MCC 9555 DWC (2915924), GOPRO: HERO 11 (28638) 7X9212 272869), B95700 (2,6510), z ale DI MASTER 2957016, 257018. 2957020, OS ACCAN 5 PRO VENTURE (2948627), OSMO ATON PRO STANDA002/11 (2948628), 988294 NEO FLY MORE COMBO (2945972), 988362 NEO (2945980), DYSON: WASHG1 (2934357), GENS DETECT ABSOLUTE (2874173), V15S DETECT SUBMARINE (2886602), 560767-01 AIRWRAP I.D.T MULTI-STYLER GIFTING 2024 (2954806), 533598-01 AIRWRAPT ID MULTI-STYLER UND -TROCKNER (2951499), 534040-01 AIRSTRAITT HAARGLÄTTER ONYX GOLD (2954804), 560844-01 AIRSTRAITT HAARGLÄTTER GIFTING (2951498), 408202-01 AIRSTRAIT NICKEL/KUPFER (2915077), 515276-01 SUPERSONIC NURAL (2933598), 561725-01 SUPERSONIC HAARTROCKNER GIFTING (2951497) sowie Solaranlagen & deren Komponenten (Balkonkraftanlagen, Steckdosen, Kabel, Speicher), B&O Beoplay Portal, Tinte, Toner, Papier, Software & Games, Vorbesteller Artikel, jede Art von Download -/Content -/Gaming Cards und Codes, Guthabenkarten, Gutscheinkarten/-boxen, Prepaidkarten, Film & Musik, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarktSaturn angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Versandkosten, Nespresso Kapseln, Lebensmittel, Fotoarbeiten und Bücher, PC Komponenten, Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern und alle als Fundgruben Artikel gekennzeichneten Produkte, ohne B2B, Demo Ware. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen (Coupon-) Aktionen. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen.

Diese Produkte lohnen sich

Wir haben für euch eine kleine Vorauswahl getroffen, mit Artikeln, die sich auf jeden Fall lohnen. Den entsprechenden Preisvergleich haben wir mit aufgelistet.

Praktische Haushaltshelfer

Roborock Qrevo Slim (neustes Modell) für 839,50 Euro statt 999 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 999 Euro

Roborock Qrevo Curv (neustes Modell) für 1.259,67 Euro statt 1.499 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.499 Euro

Dreame X40 Ultra Complete für 1.259,01 Euro statt 1.499 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.357 Euro

Dreame H14 Pro Nass-Trockensauger für 587,40 Euro statt 699 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 699 Euro

Narwal Freo Z Ultra für 757,30 Euro statt 899,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 896 Euro

Dyson V15 Detect Absolute (2023) für 587,40 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 591 Euro

Kaffeevollautomaten

Siemens EQ.6 Plus s700 für 671,43 Euro statt 799 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 775 Euro

Siemens EQ900 TQ905D03 für 1.419,99 Euro statt 1.689 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.599 Euro

WMF CP855815 Perfection 890L Kaffeevollautomat für 1.259,67 Euro statt 1.499 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.499 Euro

De’Longhi Eletta Explore Cold Brew ECAM450.86.T für 756,30 Euro statt 899,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 858 Euro

Philips Serie 5400 LatteGo für 503,36 Euro statt 599 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 589 Euro

Fernseher

Samsung GU55DU7170U LED TV (Flat, 55 Zoll / 138 cm, UHD 4K, SMART TV, Tizen) für 494,96 Euro statt 589 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 499 Euro

Samsung GQ65S95D OLED TV (Flat, 65 Zoll / 163 cm, OLED 4K, SMART TV, Tizen) für 1.889,92 Euro statt 2.249 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 2.099 Euro

LG 55NANO81T6A NanoCell TV (Flat, 55 Zoll / 139 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 24 mit LG ThinQ) für 494,96 Euro statt 589 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: Euro

Samsung GQ55S90CAT 4K OLED TV 55″ für 1.091,60 Euro statt 1.299 (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 1.299 Euro

Airfryer

Ninja Foodi Max Dual Zone Heißluftfritteuse für 153,77 Euro statt 182,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 167 Euro

Philips Airfryer 3000 Series Dual Basket für 142,02 Euro statt 169 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 164 Euro

Xiaomi Smart Air Fryer 3,5l Heißluftfritteuse für 57,13 Euro statt 67,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 63 Euro

Ninja Double Stack 2-Ebenen XL Airfryer für 168,06 Euro statt 199,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 188 Euro

Philips Hue

Philips Hue Play HDMI Sync Box 8K für 294,11 Euro statt 349,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 349 Euro

Philips Hue Go Tischleuchte für 107,56 Euro statt 127,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 125 Euro

Philips Hue Twilight für 197,47 Euro statt 234,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 228 Euro

Philips Hue Gradient Ambiance Lightstrip für 99,15 Euro statt 117,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 112 Euro

Lautsprecher

Tastatur und Maus

Waschmaschinen, Trockner und Waschtrockner

Roborock Zeo One Waschtrockner (mit App!) für 1.041,18 statt 1.239 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 1.159 Euro

Bosch WAN282ECO4 Serie 4 Waschmaschine (7 kg, 1354 U/Min., B) für 403,35 Euro statt 479,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 479 Euro

AEG L6FBF57480 Serie 6000 ProSense mit Mengenautomatik Waschmaschine (8 kg, 1351 U/Min., A) für 420,16 Euro statt 499,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 499 Euro

LG F4WR701Y Serie 7 Waschmaschine (11 kg, 1350 U/Min., A) mit App für 504,20 Euro statt 599,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 599 Euro

Siemens WG44B2A40 iQ700 Waschmaschine (9 kg, 1257 U/Min., A) mit App für 647,05 Euro statt 769,99 Euro (MediaMarkt/Saturn) – Preisvergleich: 730 Euro

Festplatten und Speicher

Samsung T9 1 TB SSD für 105,03 Euro statt 124,99 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 124 Euro

Sandisk Extreme Portable 1 TB SSD für 89,91 Euro (bei MediaMarkt/bei Saturn) – Preisvergleich: 106 Euro