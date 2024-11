Netflix und Disney dank Waipu.tv zum Sonderpreis sichern

Erst kürzlich hat der TV-Streaming-Anbieter Waipu.tv eine Preiserhöhung für das kommenden Jahr angekündigt. Das sonst 12,99 Euro teure Perfect Plus Paket wird ab 2025 pro Monat 2 Euro mehr kosten. Es ist die erste Preissteigerung seit vier Jahren, das sollte man nicht vergessen. Derzeit könnt ihr euch noch den alten Preis für das kommende Jahr sichern – und zusätzlich von richtig guten Cyberweek-Angeboten profitieren. Das lohnt sich vor allem dann, wenn ihr auch Netflix oder Disney+ nutzen wollt. Hier gelangt ihr direkt zu den Angeboten.

Waipu.tv ohne zusätzliches Streaming-Paket ab 3,74 Euro

Wir gehen die verschiedenen Angebote durch und starten mit den „nackten“ Paketen von Waipu.tv. Für 3,74 Euro im Monat bekommt ihr das Comfort-Paket, bei dem leider nicht alle Sender in HD verfügbar sind. Zudem bekommt ihr 50 Stunden Aufnahmespeicher und könnt zwei Streams gleichzeitig starten.

Aus meiner Sicht sollte es schon das Perfect Plus Paket sein, hier zahlt ihr derzeit 6,50 Euro pro Monat – beziehungsweise 78 Euro für das komplette erste Jahr. Für eine Aufpreis von 1,50 Euro pro Monat erhaltet ihr noch den Waipu.tv 4K Stick dazu – und der ist gar nicht mal so schlecht, wie wir in einem Test herausgefunden haben.

Mit Waipu.tv bekommt ihr Netflix für ein Jahr günstiger

Solltet ihr ein Netflix-Abonnent nutzen, dann sind die aktuellen Angebote von Waipu.tv noch etwas spannender – denn ihr könnt das TV-Streaming auch im Bundle mit Netflix buchen. Und das lohnt sich preislich definitiv!

Über Netflix zahlt ihr für das Premium-Paket mit 4K und HDR sowie vier gleichzeitigen Streams im Haushalt derzeit 19,99 Euro pro Monat. Bei Waipu.tv bezahlt ihr im ersten Jahr für das Netflix-Bundle nur 15,74 Euro pro Monat und bekommt obendrauf ja noch das TV-Streaming-Paket Perfect Plus. Auf der Aktionsseite könnt ihr auch Netflix Standard mit Werbung und Netflix Standard auswählen, dann wird es pro Monat sogar noch etwas günstiger.

Auch Disney+ gibt es derzeit zum Vorteilspreis

Falls Netflix derzeit nichts für euch ist, könnt ihr Waipu.tv auch im Bundle mit Disney+ für ein Jahr abonnieren. Auch hier habt ihr die Auswahl zwischen drei Paketen im Bundle mit dem Perfect Plus Paket von Waipu.tv, die Preise bewegen sich zwischen 9 Euro und 12,74 Euro. Zum Vergleich: Disney+ Premium kostet pro Monat 13,99 Euro (im Jahres-Paket 11,66 Euro). Auch hier sind die Preise also richtig interessant.

Bestehende Accounts von Netflix und Disney können verknüpft werden

„Sofern Sie nach der Buchung ein bestehendes Netflix oder Disney+ Abo verknüpfen, wird der monatliche Gesamtpreis ab diesem Zeitpunkt von waipu.tv eingezogen“, heißt es rund um die Verbindung mit bestehenden Accounts bei den großen Streaming-Plattformen.

Nach der Buchung erhaltet ihr eine E-Mail mit einem Link, über den ihr euer bestehendes Abo verbinden könnt. Nach der Kündigung des Perfect Plus Pakets bei Waipu.tv läuft das Abo dann wieder beim jeweiligen Anbieter weiter.