Fire TV Stick 4K für unter 40 Euro im Angebot erhältlich

Auf seiner eigenen Webseite darf Amazon den Fire TV Stick 4K weiterhin nicht in den Verkauf bringen. Grund dafür ist ein Patentstreit mit Nokia und zwei verschiedene Meinungen, die nun vor Gericht geklärt werden müssen. Aber glücklicherweise gibt es noch andere Bezugsquellen für den beliebten TV-Streaming-Stick.

An vorderster Front ist derzeit tink.de unterwegs, die den Fire TV Stick 4K zum Sonderpreis von nur 34,95 Euro (zum Angebot) anbieten. Dafür müsst ihr nur im Warenkorb den Gutscheincode DoDDB2CN9Z2 eingeben. Der ist aber wohl nur bis morgen gültig, ihr solltet euch also nicht zu viel Zeit lassen.

Einige Details gilt es allerdings zu beachten. Die Lieferzeit gibt tink.de mit 6-9 Werktagen an. Außerdem fallen Versandkosten in Höhe von 4,95 Euro an. Diese könnt ihr ab einem Bestellwert von mindestens 99 Euro oder der kostenlosen Tink Plus Mitgliedschaft umgehen.

Große Details zum Fire TV Stick 4K müssen wir euch an dieser Stelle wohl nicht mehr liefern. Der Streaming-Stick bietet eine 4K-Auflösung und Unterstützung für WiFi 6. Er wird einfach in einen freien HDMI-Port eures Fernsehers gesteckt und bietet danach Zugriff auf die bekannte Fire TV Oberfläche und zahlreiche Apps.

Amazon Fire TV Stick 4K Gutscheincode DoDDB2CN9Z2 verwenden. 69,99 EUR 34,95 EUR jetzt kaufen