Zendure Hyper: Balkonkraftwerk mit Speicher und Modulen für 1.099 Euro

Es ist schon äußerst erstaunlich, wie sich die Preise der Balkonkraftwerke mit Speicher in den letzten Monaten entwickelt haben. Das von uns bereits getestete Hyper 2000 System von Zendure ist im Juni in Kombination mit einem 2.000 Wattstunden fassenden Speicher für 1.898 Euro gestartet. In den Black Friday Angeboten von Zendure zahlt ihr deutlich weniger – und bekommt gleichzeitig noch mehr geboten.

Zendure hat ein Bundle zusammengestellt, mit dem ihr sofort loslegen könnt – ihr müsst nur die passenden Halterungen für die von euch gewählte Montageart selbst beisteuern. Mit dabei sind neben dem All-in-One-Wechselrichter Hyper 2000 und der 2 Kilowattstunden Batterie auch zwei bifaziale Solarmodule mit insgesamt 870 Watt und der Shelly Pro 3EM. Ihr bezahlt für dieses Paket nur 1.099 Euro (zum Angebot), der Versand ist kostenlos. Vor dem Angebot hat das Bundle übrigens 1.318 Euro gekostet.

Zendure Hyper 2000 kann zusammen mit dem Batteriespeicher im Außenbereich aufgestellt und dort an eine Steckdose angeschlossen werden. Auch die spätere Aufrüstung mit zusätzlichen Speichermodulen ist möglich. Eine Besonderheit, die für die sonnenarmen Wintermonate interessant ist: Hyper 2000 kann die Akkus mit bis zu 1.200 Watt über das Stromnetz aufladen und dabei auch dynamische Stromtarife beachten. So könnt ihr beispielsweise nachts automatisch günstigen Strom nachtanken.

Um die Ausgangsleistung kümmert sich der Shelly Pro 3EM. Der Smart Meter wird von einer Fachkraft in eurem Sicherungskasten eingebaut und misst den Stromverbrauch im Haus. Der Wert wird lokal an das Zendure-System übermittelt, so dass die Ausgangsleistung des Balkonkraftwerks automatisch an den Bedarf angepasst wird (bis maximal 800 Watt).

Echte Schwächen hat das Zendure-System nur wenige. Es können bis zu vier Solarmodule angeschlossen werden, wobei es nur zwei MPP-Tracker gibt. Das wird aber nur dann zum Problem, wenn ihr bei mehr als zwei Modulen mit Verschattung einzelner Platten zu kämpfen habt.

Ohne Solarmodule und dann auch leider ohne den sonst rund 100 Euro teuren Shelly Pro 3EM kostet Hyper 2000 mit Batterie übrigens 999 Euro – das ist definitiv der schlechtere Deal.

