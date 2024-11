Tineco feiert den Black Friday: Smarte Reinigungstechnik zu Jahresbestpreisen kaufen

Anzeige. Ein Wischsauger ist bei mir Zuhause täglich im Einsatz. Das liegt vor allem auch daran, dass mein knapp zwei Jahre alter Sohn beim Essen noch nicht ganz so ordentlich ist. Auch die Küche ist ein Ort, der schnell mal etwas dreckiger wird. Bevor ich einen Mopp und Eimer aus der Kammer geholt habe, ist der Boden mit einem Wischsauger längst wieder sauber. Und genau jetzt kommt Tineco ins Spiel, die gute und günstige Nass-Trocken-Sauger anbieten, die am Black Friday zu Bestpreisen verkauft werden.

Mit dem Gutschein TinecoBFCM gibt es noch einmal 2 Prozent Rabatt on top! Alle Rabatte sind nur bis zum 2. Dezember 2024 gültig.

Tineco Floor One S5: Solider Nass-Trocken-Sauger zum Schnäppchenpreis

Der Tineco Floor One S5 (Amazon-Link) ist zwar nicht das neueste Modell, überzeugt aber mit zuverlässiger Leistung zu einem unschlagbaren Preis. Der Frischwasserbehälter fasst 0,8 Liter, während der Schmutzwasserbehälter bis zu 0,7 Liter aufnehmen kann. Mit einer Lautstärke von nur 78 dB im Standardmodus arbeitet das Gerät angenehm leise. Für hartnäckige Verschmutzungen steht ein leistungsstärkerer Modus zur Verfügung, der jedoch kurzfristig etwas lauter ist.

Besonders praktisch ist die einseitige Kantenreinigungsfunktion, mit der man Ecken und Kanten effizient säubern kann. Das integrierte Display zeigt den aktuellen Modus sowie den Verschmutzungsgrad an, und eine Verbindung zur App ermöglicht zusätzliche Funktionen. Mit einer Akkulaufzeit von rund 35 Minuten eignet sich das Gerät ideal für mittelgroße Wohnflächen.

Die einfache Bedienung und effektive Reinigung machen das Gerät besonders attraktiv. Es ist erstaunlich, wie schmutzig das Wasser nach der Nutzung aussieht – selbst wenn der Boden sauber schien. Wer das manuelle Wischen umgehen möchte, findet in einem Nass-Trockensauger eine komfortable Alternative. Den Testbericht findet ihr hier.

Preis-Highlight: Aktuell kostet der Tineco Floor One S5 nur 269 Euro statt 509 Euro.

Angebot Tineco Floor One S5 Smart Nass-Trocken-Sauger mit iLoop Technologie, All-in-One-Nass... Tineco Smarter Sauger & Wischer 2-In-1 - Reinigen Sie nasse und trockene Verschmutzungen und lösen Sie mühelos harte und klebrige Verschmutzungen...

Erstklassige Reinigungsleistung - Die exklusive Bürstenwalze von FLOOR ONE S5 kann eng an den Sockelleisten entlang zu gleiten und schwer erreichbare...

Für schwer zugängliche Stellen: Tineco Floor One Stretch S6

Wenn man problemlos unter Möbeln, Tischen oder Betten reinigen möchte, ist der Tineco Floor One Stretch S6 (Amazon-Link) die richtige Wahl. Dank seines speziellen Designs kann das Gerät flach auf den Boden gelegt werden, ohne dass Wasser ausläuft. Die Reinigungsleistung ist beeindruckend und selbst schwer zugängliche Stellen werden mühelos sauber.

Ein kleines Manko ist das fehlende Frontlicht, doch die innovative 5-minütige Heißlufttrocknung macht dies wett. Nach der Reinigung reinigt sich der Stretch S6 automatisch mit heißem Wasser und trocknet die Bürste vollständig. Während dieser Funktion ist das Gerät etwas lauter, aber das Ergebnis überzeugt: eine hygienisch saubere, trockene Bürste.

Black Friday Angebot: Den Tineco Floor One Stretch S6 gibt es jetzt für nur 439 Euro statt 599 Euro. Mehr Details zu diesem Gerät findet ihr in meinem ausführlichen Testbericht – inklusive Video!

Angebot Tineco Floor One Stretch S6 Nass Trockensauger, 180°-Flachdesign Saugwischer 13cm... Neigung bis zu 180 ° für die Reinigung aller versteckten Bereiche: Der Hauptkörper lässt sich leicht und vollständig bis zu 180 º biegen,...

Tineco Hyperstretch Technology: Dank dieser Technologie kann FLOOR ONE STRETCH S6 auf nur 13 cm komprimiert werden, um mühelos Staub unter Betten und...

Vielseitigkeit pur: Tineco Floor ONE Switch S7

Der Tineco Floor One Switch S7 (Amazon-Link) ist ein flexibles Kombigerät, das sowohl Nass-Trocken-Saugen als auch reines Trockensaugen ermöglicht. Der Motor ist abnehmbar und kann mit einem separaten Akku-Staubsauger verwendet werden, wenn keine feuchte Reinigung benötigt wird. Zu den Highlights gehören die beidseitige Kantenreinigung und die FlashDry-Funktion: Die Bürste wird mit 70 Grad heißem Wasser gereinigt und anschließend direkt heiß getrocknet.

Dieses Modell ist nicht nur leistungsstark, sondern auch vielseitig einsetzbar, perfekt für alle, die maximale Flexibilität wünschen.

Aktueller Preis: Der Tineco Floor One Switch S7 ist derzeit für 649 Euro statt 899 Euro erhältlich. Weitere Details gibt es in meinem ausführlichen Testbericht.

Tineco Floor ONE Switch S7 Nass Trockensauger, Saugwischer 40min, Staubsauger 65min,... 5 in 1 Smart Multifunktions Waschsauger: FLOOR ONE Switch S7 verfügt über Nass Trockensauger und Staubsauger 2 Hauptfunktionen, und wird mit...

Einfacher Wechsel mit SwitchPro-Motor: Mit abnehmbarem Motor umschaltet FLOOR ONE Switch S7 einfach zwischen Bodenwischer und Staubsauger - die...

Günstiger Einstieg: Tineco iFloor 5 Breeze Complete

Der Tineco iFloor 5 Breeze Complete (Amazon-Link) ist die ideale kabellose Lösung für das gleichzeitige Saugen und Wischen auf Hartböden wie Parkett, Fliesen oder Laminat. Mit einem praktischen Selbstreinigungssystem wird die Wartung zum Kinderspiel, und der leistungsstarke Akku ermöglicht bis zu 35 Minuten ununterbrochene Reinigung.

Das großzügige Tanksystem umfasst einen 0,8-Liter-Frischwassertank und einen 0,72-Liter-Schmutzwassertank, was längeres Arbeiten ohne Unterbrechung erlaubt. Der Bürstenkopf ist speziell für effektive Kantenreinigungen konzipiert, während das leichte Design und optimierte Zubehörteile den Komfort und die Effizienz bei der Reinigung zusätzlich steigern.

Besonders günstig: Der Tineco iFloor 5 Breeze Complete kostet jetzt nur 199 Euro statt 299 Euro.

Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Nass Trockensauger, EIN-Schritt-Reinigung für... Kabellos Saugen und Wischen in einem Schritt:Beseitigen Sie nasse, trockene, hartnäckige oder klebrige Verschmutzungen mit dem Tineco kabellos Nass...

Reinigung mit frischem Wasser:Der innovative Flachschaber von Tineco entfernt Ablagerungen und drückt das schmutzige Wasser im Inneren aus, um...

Zwei Akku-Staubsauger sind auch im Angebot

Tineco Pure One A50S: Mit einer starken Saugleistung von 185 W und einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten ist dieser kabellose Staubsauger ideal für die Reinigung von Teppichen und Hartböden. Die innovative 3D-Sense-Power-Bürste passt die Saugkraft automatisch an den Verschmutzungsgrad an, während der EdgeSense-Sensor und der 120°-Weitwinkelscheinwerfer selbst schwer zugängliche Bereiche effizient reinigen. Ein 1-Liter-Staubbehälter und das um 180 Grad klappbare Saugrohr sorgen für zusätzlichen Komfort. Dank der ZeroTangle-Technologie werden Haare aufgenommen, ohne dass sie sich in der Bürste verfangen. Das 6-stufige Filtersystem entfernt 99,99 % aller Partikel und ist damit ideal für Allergiker*innen.

Angebot Tineco Pure ONE A50S Plus Kabelloser Akku Stabstaubsauger, Flex Akkusauger 70 Min.,... 3DSense Power Bürste: Integriert DustSense, EdgeSense und LightSense kann die Reinigungseffizienz um 66%* zu steigern. Durch grüne Licht beleuchtet...

Verstopfungsfreies System & Leistungstarke Saugkraft: Mit Tineco einzigartigen Bürstenkopf, dem breiteren Rohr und dem größeren Anschluss,...

Tineco Pure One STATION 5: Diese praktische 3-in-1-Reinigungsstation kombiniert Aufbewahrung, Reinigung und Aufladen in einem Gerät. Der großzügige 2,5-Liter-Staubbehälter fasst den Schmutz von bis zu 45 Anwendungen, sodass häufiges Entleeren entfällt. Ein Selbstreinigungssystem sorgt nach jeder Nutzung für die gründliche Reinigung von Bürste, Saugrohr und Filter. Mit einer Saugleistung von 175 W entfernt die PURE ONE STATION 5 Staub, Schmutz und Tierhaare effektiv und steigert so die Reinigungsleistung erheblich.

Angebot Tineco Pure ONE Station 5 Plus Kabellose Staubsauger mit 2,5L Absaugstation,... Selbstreinigung über den gesamten Weg: Er entleert automatisch nicht nur den Staubbehälter, sondern reinigt auch die Bürste, das Rohr und den...

ClogLess System: Das einzigartige Design des Bürstenkopfes, kombiniert mit einem breiteren Rohr und einer größeren Verbindungsöffnung zwischen dem...