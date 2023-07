Roborock: Mehr als nur Roboter am Prime Day

Es ist Prime Day und es kann wieder ordentlich gespart werden. Diese Gelegenheit lässt sich natürlich auch Roborock nicht entgehen. Vom aktuellen Marktführer in Sachen Wisch- und Saugroboter gibt es zahlreiche Angebote. Natürlich ist auch das aktuelle Top-Modell, der Roborock S8 Pro Ultra, mit dabei. Der Preisnachlass: Immerhin 100 Euro. Es geht aber noch spannender.

Was Preis und Leistung angeht, ist unser Favorit eines der Vorgänger-Modelle. Den Roborock S7 Pro Ultra bekommt ihr heute nämlich mit einem Preisnachlass von 31 Prozent. Statt 1.199 Euro kostet der Roboter heute „nur“ 829 Euro. Und dafür bekommt ihr einiges geboten, wie wir euch schon in unserem Testbericht gezeigt haben. Noch bemerkenswerter finde ich eigentlich nur das oben gezeigte Produktfoto, dort seht ihr natürlich eine ganz alltägliche Situation, die auch bei uns immer wieder genau so vorkommt.

Hier ein kleiner Überblick über alle Roboter, die es von Roborock im Ramen des Prime Day im Angebot gibt.

Und auch für die manuelle Reinigung ist etwa dabei

Falls ihr die Hausarbeit nicht in Roboter-Hände geben wollt, dann hat Roborock auch noch etwas auf Lager: Den Dyad Pro. Die zweite Generation des Nass-Trocken-Saugers hat viele Verbesserungen erhalten und konnte im Testbericht überzeugen. Heute fällt der Preis von 479 auf nur noch 349 Euro. Und auch wenn ich ein Modell der Konkurrenz nutze, kann ich generell sagen: Mit so einem Teil macht selbst das unliebsame Wischen Spaß.