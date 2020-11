Samorost 2: Surreales Abenteuer erstmals auch für iOS erhältlich

Die tschechischen Entwickler von Amanita Design dürften vielen von euch schon dank der tollen Abenteuer-Games Machinarium, Creaks und Botanicula bekannt sein. Nun hat das Team von Amanita Design bekannt gegeben, dass der mit einigen Preisen ausgezeichnete Klassiker aus eigenem Hause, Samorost 2, nun auch für iOS und Android in einer mobilen Version veröffentlicht worden ist. Samorost 2 (App Store-Link) lässt sich ab sofort zum Preis von 3,49 Euro aus dem deutschen App Store herunterladen, kann ab iOS 10.0 oder neuer auf iPhones und iPads genutzt werden, und benötigt zur Installation etwa 133 MB an freiem Speicherplatz. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde bereits gedacht.

Samorost 2 erzählt die surreale Geschichte eines Weltraum-Gnoms, dessen Hund gerade von schelmischen Außerirdischen entführt wurde. Das Spiel wurde ursprünglich im Jahr 2005 als Amanitas erster bezahlter Titel veröffentlicht und bietet die erste Hälfte des Spiels, die kostenlos in einem Webbrowser gespielt werden kann.

Neue Zoom-Funktion kommt Smartphone-Gamern zugute

Die neue erweiterte Version läuft jetzt im Vollbildmodus und mit verbesserter Grafik und erreicht dank einer speziell geschulten KI eine höhere Auflösung der Assets. Die Sounds wurden überarbeitet und oft auch neu aufgenommen, um der Hauptfigur ein breiteres Spektrum an Ausdrücken und mehr zu bieten. Die Liste der Verbesserungen geht mit einem neuen Startbildschirm, einer vereinfachten Benutzeroberfläche, geringfügigen Änderungen im Spieldesign und der Unterstützung von Erfolgen einher. Das veraltete Level-Code-basierte Speichersystem wurde durch eine benutzerfreundlichere Level-Auswahl im Hauptmenü ersetzt.

Eine neu integrierte Zoomfunktion, mit der Spieler die Welt aus der Nähe erkunden können, ist besonders für mobile Nutzer, die auf dem Smartphone spielen, nützlich. Die erweiterte Version von Samorost 2 ist für Desktop-Spieler ab sofort als kostenloses Update für Bestandskunden auf Steam, GOG, im Humble Store, im Mac App Store und bei itch.io verfügbar. Neue Spieler können das Spiel für 5 US-Dollar inklusive Soundtrack auf der Entwickler-Website auf PC oder Mac herunterladen. Der Nachfolger Samorost 3 (App Store-Link) ist ebenfalls im App Store für einmalige 5,49 Euro erhältlich. Ein abschließender Trailer zeigt euch das tolle Abenteuer noch einmal in Wort und Bild.