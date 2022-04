Satechi Multiport MX Adapter: Neuer USB-C-Hub für rund 170 Euro

Anfang des Jahres hat Satechi seinen neuen Multiport MX Adapter bereits auf der CES in Las Vegas vorgestellt, mittlerweile ist er auch in Deutschland erhältlich. Auf Amazon könnt ihr den USB-C-Hub für 169,99 Euro (Amazon-Link) bestellen. Das ist eine echte Hausnummer, allerdings ist der Hub für euch vielleicht trotzdem eine Alternative. Warum das so ist, erklären wir euch in den folgenden Zeilen.

Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass es sich „nur“ um einen USB-C-Hub ohne die schnellere Thunderbolt-Technik handelt. Für ein solches Thunderbolt-Dock muss man je nach Ausstattung mindestens 100 Euro zusätzlich auf den Tisch legen.

Der Satechi Multiport MX Adapter bewegt sich irgendwo zwischen einfachen USB-C-Hubs und den teuren Thunderbolt-Docks. Gerechtfertigt wird das vor allem durch zwei HDMI-Anschlüsse, für gewöhnlich ist in USB-C-Hubs nur ein Display-Anschluss verbaut. Falls ihr also ein Dock sucht, um zwei Monitore zu verwenden, ist der Satechi Multiport MX Adapter das Produkt eurer Wahl.

Ein kleines „Aber“ gibt es allerdings: Wenn man beide 4K-HDMI-Anschlüsse, einer davon mit bis zu 60 Hertz, nutzen möchte, muss man eine kostenlose Treiber-Software für macOS oder Windows installieren. Ebenfalls wichtig: Displays können nur über HDMI, nicht über den USB-C-Port des Hubs angeschlossen werden.

Die weiteren Details des Satechi Multiport MX Adapter

zwei USB-A-, zwei USB-C-, ein Gigabit-Ethernet-, ein 3,5mm-Audio- und zwei 4K HDMI-Anschlüsse sowie ein SD- und ein MikroSD-Kartensteckplatz

Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gibt/S und schnelles Laden mit bis zu 100 Watt über USB-C

das Anschließen von externen CD-Laufwerken (auch Apple SuperDrive) wird nicht unterstützt

Maße und Gewicht: 13 x 6 x 1,5 Zentimeter, 180 Gramm

Falls ihr auf der Suche nach einem Hub seid, mit dem zwei Displays angeschlossen werden können, ihr aber nicht direkt ein teures Thunderbolt-Dock kaufen möchtet, dann seht euch diesen Satechi-Hub mal genauer an.