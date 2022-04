Anker Kabel Management jetzt in Schwarz, neues 65W USB-C Ladegerät von Nomad

Das magnetische Anker Kabel Management wurde bisher nur in Blau verkauft, kann jetzt aber auch in einer schwarzen Ausführung gekauft werden. Die schwarze Version kostet 14,99 Euro, die blaue Variante gibt es schon für 10,99 Euro.

Ihr könnt bis zu fünf Kabel an dem Halter platzieren, die dann magnetisch gehalten werden. Werden sie benötigt, kann man sie einfach abnehmen. Alle Teile sind mit Silikon überzogen und ziehen doch recht schnell Staub an. Während man mit dem Anker Kabel Management Ordnung auf seinem Schreibtisch bringen kann, habe ich den Organizer bei mir Zuhause hinter die Couch geklebt. So habe ich auf dem Sofa immer Strom für iPhone, iPad und Mac und habe die Kabel nicht auf der Couch rumfliegen.

65W USB-C Ladegerät von Nomad

Nomad hat ein neues USB-C Netzteil mit zwei Anschlüssen und 65 Watt vorgestellt. Da hier Galliumnitrid zum Einsatz kommt, gibt es ein kompaktes Ladegerät, das auch ein MacBook aufladen kann. Aktuell ist nur eine US-Version verfügbar, die 69,95 US-Dollar kostet. Später wird das Ladegerät sicher auch mit EU-Stecker angeboten.