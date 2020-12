Schickt uns eine Postkarte und gewinnt eines von drei iPad Air

Wir haben es ja schon in der vergangenen Woche im Rahmen eines kleinen Videos angekündigt, wollen euch die Aktion jetzt aber noch mal etwas ausführlicher vorstellen. Aktuell verlosen wir in Kooperation mit der Postkarten-App MyPostcard (App Store-Link) drei iPad Air der vierten Generation im Wert von jeweils 630 Euro.

Eine Woche nach unserer ersten Ankündigung sind bereits die ersten Postkarten bei uns eingetrudelt. Aber keine Sorge: Die Briefträger müssen nicht schwer schleppen. Die Postkarten an unsere Adresse werden im Paket gesammelt und dann zu uns verschickt.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

MyPostcard kostenlos aus dem App Store laden

App öffnen und „1 Millionen Postkarten“-Aktionen öffnen

Design auswählen und „jetzt personalisieren“ antippen

Grußtext inklusive euer Mail-Adresse angeben, damit wir euch im Gewinnfall kontaktieren können

unsere Adresse angeben: appgefahren.de, Düppelstraße 18, 44789 Bochum

an der Kasse 0,00 Euro bezahlen und Postkarte abschicken

maximal drei Karten pro Teilnehmer

Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr eure Mail-Adresse angebt und die Postkarte in der MyPostcard-App bis zum 20. Dezember abschickt. Dann treffen sie bis zum 23. Dezember bei uns ein, so dass wir die Auslosung vornehmen und die Gewinner am 24. Dezember bekannt geben können.

Im Rahmen der Aktion könnt ihr uns bis zu drei Postkarten zukommen lassen. Ihr könnt eure Gratis-Postkarten aber natürlich auch zum eigentlich angedachten Zweck verwenden und euren Freunden und eurer Familie allerbeste Wünsche senden.