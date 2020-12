iPad Air: Aktuelle Generation heute 50 Euro günstiger erhältlich

Ich habe mich ja den November über etwas intensiver auf die Suche nach einem guten Preis für das aktuelle iPad Air der vierten Generation gemacht, da wir ja drei Exemplare zusammen mit MyPostcard verlosen. Aber selbst am Black Friday konnte man nicht einen Cent sparen – man musste sogar eher darauf achten, dass man überhaupt schnell beliefert wird.

Falls ihr euch nicht nur auf euer Glück in unserem Gewinnspiel verlassen wollt, gibt es jetzt eine gute Gelegenheit zum sparen. Statt der normalerweise veranschlagen 632,60 Euro gibt es das iPad Air der vierten Generation aktuell bei Amazon für 583,90 Euro – das sind rund 50 Euro weniger als im Internet-Preisvergleich.

Zur Auswahl stehen euch zwei verschiedene Variante des iPad Air mit 64 GB Speicherplatz. Das Modell in Roségold wird voraussichtlich erst kurz nach Weihnachten geliefert, anders sieht es beim iPad Air in Spacegrau aus. Hier gibt Amazon aktuell eine Lieferung zwischen dem 18. und 22. Dezember an, also noch vor Weihnachten.

Neues Apple iPad Air (10,9", Wi-Fi, 64 GB) -... Fantastisches 10,9" Liquid Retina Display mit True Tone und großem P3 Farbraum

A14 Bionic Chip mit Neural Engine

Das neue iPad Air verzichtet auf einen Home-Button und liefert dafür in der Standby-Taste einen Fingerabdrucksensor an – Face ID gibt es hier nicht. Zudem ist das iPad Air mit dem Magic Keyboard und dem Apple Pencil der zweiten Generation kompatibel. Dank des USB-C-Anschlusses kann man es zudem vielseitig einsetzen.

Richtig viel Leistung bietet der neue A14-Prozessor. Im Vergleich zum Einsteiger-Modell (iPad 8) profitiert man zudem von den deutlich besseren Lautsprechern und auf Wunsch gibt es doppelt so viel Speicherplatz. Im Prinzip handelt es sich beim iPad Air um ein leicht abgespecktes iPad Pro, das so ziemlich alles das mitbringt, was ein normaler Nutzer benötigt.