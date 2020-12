12. Türchen im appgefahren Adventskalender mit Sonos

Seit ich vor einigen Jahren von einem anderen System auf Sonos-Lautsprecher umgestiegen bin, bin ich glücklich und zufrieden. Insbesondere das Zusammenspiel mit Alexa und die Ansteuerung via AirPlay 2 können mich begeistern. Und auch in Sachen Klang und Design muss sich Sonos ja nicht verstecken.

Und während ich ja immer noch auf einen Kopfhörer von Sonos warte, wurde ein anderer Wunsch bereits im vergangenen Jahr erfüllt: Mit dem Sonos Move ist der erste tragbare Lautsprecher des Herstellers auf den Markt gewonnen. Und genau den könnt ihr heute bei uns im Adventskalender gewinnen.

Mit dem Sonos Move holt man sich einen vollwertigen Sonos-Speaker ins Haus. Auf der Ladestation beheimatet ist er immer aufgeladen, kann ab ebenso einfach mit in einen anderen Raum des Hauses genommen werden. AirPlay 2, Alexa und Google Assistant sind natürlich mit an Bord. Der Sonos Move kann per Knopfdruck auf Bluetooth-Betrieb umgestellt werden und funktioniert dann wie jeder andere herkömmliche Lautsprecher auch. Zudem macht der Lautsprecher dank seines wasserdichten Gehäuses mit der Schutzklasse IP56 auch draußen eine gute Figur.

Heute lohnt sich die Teilnahme mal wieder für jeden. Denn der 399 Euro teure Sonos Move macht nicht nur als Ergänzung eines bestehenden Systems eine gute Figur, sondern kann auch als einzelner Speaker verwendet werden.