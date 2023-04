StreamOn Aus: Telekom bietet 90 Tage unbegrenztes Datenvolumen an

Am 1. Juli 2022 hat die Telekom die StreamOn-Option eingestellt, wobei Kunden und Kundinnen den Tarifbestandteil noch bis zum 31. März 2023 weiter nutzen konnten. Damit ist jetzt aber Schluss. Der Grund ist klar: Die Bundesnetzagentur untersagt Optionen anzubieten, bei denen der Datenverbrauch durch Partnerdienste nicht auf das im Tarif inkludierte Volumen angerechnet wird. Dies gilt sowohl für die Telekom als auch für andere Mobilfunk-Anbieter.

Damit der Übergang nicht ganz so hart ist, bietet die Telekom betroffene Kunden und Kundinnen für 90 Tage unbegrenztes Datenvolumen an. Buchbar ist das Geschenk über die MeinMagenta-App (App Store-Link) oder unter pass.telekom.de. Das Datengeschenk ist für die betroffenen Rufnummern aktivierbar, also auch für die Family Card. Hierbei muss das Datengeschenk dann über den Hauptvertragspartner aktiviert werden.

Das Unlimited-Geschenk kann bis zum 31. Mai aktiviert werden und ist danach 90 Tage gültig. Falls ihr das unbegrenzte Datenvolumen ein wenig später benötigt, könnt ihr es einfach etwas später aktivieren.