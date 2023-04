März 2023: Die besten neuen Apps und Spiele

Mit dem Start von iOS 15 im September 2021 hat Apple damit begonnen, detaillierte neue Karten mit Sehenswürdigkeiten in 3D zu veröffentlichen. Falls ihr keine Lust habt, alle diese Sehenswürdigkeiten manuell in der Apple Karten App zu suchen, könnt ihr jetzt im App Store Landmarks herunterladen und die Sehenswürdigkeiten so noch einfacher entdecken.

How We Know We’re Alive wurde zunächst im Mai 2021 für macOS, Windows und Linux veröffentlicht und schaffte es nun auch in den App Store in einer Variante für iOS und iPadOS. Gehalten in einem ansprechenden PixelArt-Design, versehen mit ruhigen, sphärischen Tracks und melancholisch wirkenden Szenen und Umgebungen wird die Geschichte von Sara nach und nach erzählt – und ihr findet in bester Point-and-Click-Manier immer mehr Details heraus.

Die Funktionsweise von The Magic Highlighter ist schnell erklärt. Wenn ihr nach der Installation mit Safari eine Suchmaschine verwendet und dann auf eine Ergebnis-Seite klickt, werden die zuvor gesuchten Wörter farblich hervorgehoben. Gerade auf zunächst unübersichtlichen Seiten kann das dabei helfen, die gewünschten Textpassagen schneller zu finden. Die App funktioniert nicht nur auf dem Mac, sondern auch auf iPhone und iPad.

EXIT kennt vielleicht der oder die eine als klassisches Brettspiel im Escape-Room-Stil. Nach „EXIT – Der Fluch von Ophir“ ist mit „Die Prüfung des Greifen“ heute die zweite App-Version von EXIT erschienen. Das Spiel wurde mit einer komplett neuen Story und zwanzig kreativen Rätseln ausgestattet. Die Rätsel, die es zu lösen gilt, finde ich wirklich kreativ – zumal die Lösung nicht immer direkt offensichtlich ist und teilweise das Sammeln und Analysieren weiterer Hinweise bedarf.

Das Team von Totem Games hat mit Water 2050 ein neues Strategie- und Aufbauspiel in den deutschen App Store gebracht. Schon allein die Thematik des Spiels unterscheidet sich deutlich von denen klassischer Städtebau-Simulationen. Auch grafisch wird hier eher auf ein verspieltes Comicdesign als auf puren Realismus gesetzt. Ein besonderes Feature von Water 2050 ist dann auch eine Zeitreise-Funktion, die es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, die Stadt sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft zu verwalten.

Ihr seid Fan klassischer Musik? Dann könnt ihr euch jetzt Apple Music Classical aus dem App Store auf euer iPhone laden. Mehr als 5 Millionen Titel stehen im Klassik-Katalog zum Abruf bereit. Wie auch in Apple Music könnt ihr nach Werken, Komponisten, Dirigenten und mehr suchen, ebenso ist 3D-Audio und Dolby Atmos für eine bessere Tonqualität mit an Bord.

Solltet ihr Netflix abonniert haben und zudem gerne das eine oder andere Strategie-Spiel auf eurem iPhone oder iPad spielen, dann haben wir einen wirklich heißen Tipp für euch: Terra Nil. Das Öko-Strategiespiel ist gestern erschienen und hat mich auf Anhieb beeindrucken können. In Terra Nil dreht sich alles darum, ein von der Menschheit zerstörtes Ökosystem wieder aufleben zu lassen. Man stellt mit einer Vielzahl an Hilfsmitteln verschiedene Biome wieder her und packt dann alles zusammen, um die Natur zu verlassen, als wenn man nie dagewesen wäre.

Down in Bermuda kann ab sofort zum Preis von 6,99 Euro auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV installiert werden. Erzählt wird in Down in Bermuda eine kleine Geschichte: Ein Pilot stürzt mit seinem Flugzeug über dem Bermuda-Dreieck ab, verbirgt dort drei Jahrzehnte und plant dann seine Flucht, bei der er allerdings eure Hilfe benötigt. Und dafür müssen zahlreiche Puzzle, Rätsel und Suchspiele erfolgreich absolviert werden.