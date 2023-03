How We Know We’re Alive: Neues melancholisches Premium-Abenteuer

Wir freuen uns immer wieder, wenn es Premium-Games unabhängiger Entwicklerteams gibt, die ihr ganzes Können und Leidenschaft in ihre Veröffentlichungen stecken, und so ungewöhnliche und großartige Spiele erschaffen. Mit How We Know We’re Alive (App Store-Link) ist nun ein neues narratives Point-and-Click-Abenteuer für iOS und iPadOS erschienen, das durchaus Potential hat und zudem eine ungewöhnliche Entstehungsgeschichte aufweist.

Im Jahr 2018 gingen zwei PixelArt-Animationen, die der schwedische Animator August Håkansson gepostet hatte, im Subreddit /r/sweden bei Reddit viral. Sie trafen einen Nerv, so dass viele Leute schnell vorschlugen, diese kleinen Szenen in ein vollwertiges Spiel zu verwandeln. Da August wenig bis gar keine Erfahrung mit der Entwicklung von Spielen hatte, tat er sich mit seinem langjährigen Mitarbeiter und 3D-Künstler Leo Köhler zusammen und begann mit der Planung der Entwicklung, die schließlich zur Gründung von Motvind Studios und dem ersten Spiel How We Know We’re Alive führten.

August und Leo rekrutierten schnell ihre Freundin und Autorin Imogen West-Knights sowie den Musiker Ivan Starenius für das Projekt. Zusammen bildeten sie das kreative Kernteam, das in ihrer Freizeit an dem Spiel arbeitete. Sie stahlen sich in der Mittagspause eine Stunde, um etwas über das Programmieren zu lernen, verbrachten lange Nächte in einer örtlichen Bar, um die Geschichte auszuarbeiten, setzten Hunderttausende von Pixeln von Hand ein und experimentierten mit analogen und digitalen Klängen: Am Ende entstand so ein echtes Spiel. Das berichtet das Entwicklerteam von Motvind Studios auf der eigenen Website:

„Zwei Jahre später freuen wir uns, How We Know We’re Alive präsentieren zu können. Klein in seinem Umfang, aber reich an Details, liebevoll gestaltet, animiert und vertont: Eine Geschichte über Freundschaft und Verlust, Erwartungen und Realität – und den innewohnenden Konflikt zwischen dem Ländlichen und dem Städtischen.“

Atmosphärische Szenen und entspannter Soundtrack

How We Know We’re Alive wurde zunächst im Mai 2021 für macOS, Windows und Linux veröffentlicht und schaffte es nun auch in den App Store in einer Variante für iOS und iPadOS. Das Spiel kostet einmalig 3,49 Euro und kann bei rund 443 MB an freiem Speicherplatz ab iOS/iPadOS 13.0 installiert werden. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht, das Spiel lässt sich in englischer Sprache absolvieren.

„Willkommen in Härunga – einer kleinen Industriestadt im Bibelgürtel des mittleren Nordens von Schweden. Du spielst Sara, eine aufstrebende Schriftstellerin, die nach 10 Jahren Abwesenheit nach Hause zurückkehrt, um das tragische Schicksal ihrer entfremdeten besten Freundin zu untersuchen. Die Tage werden im hohen Norden schnell kurz – und der Regen scheint nie nachzulassen… Liebevoll gestaltet und reichhaltig animiert, erkundest du die melancholische Atmosphäre einer Kleinstadt, die die Zeit scheinbar vergessen hat. Treffe alte Freunde und Feinde und finde heraus, was passiert ist, nachdem deine Freundschaft auf tragische Weise zerbrochen ist.“

So beschreibt das Team die Thematik von How We Know We’re Alive. Gehalten in einem ansprechenden PixelArt-Design, versehen mit ruhigen, sphärischen Tracks und melancholisch wirkenden Szenen und Umgebungen wird die Geschichte von Sara nach und nach erzählt. Nach ihrer Ankunft mit dem Bus in Härunga wandert sie zunächst durch die abendliche und verregnete Stadt, erinnert sich an frühere Bekanntschaften, sieht bekannte Gebäude und Geschäfte wieder, und trifft auch auf eine Bewohnerin der Stadt, die sie wiedererkennt.

In den Szenen hat man wie bei einem narrativen Abenteuer immer wieder auch zwischen verschiedenen Antwortmöglichkeiten auszuwählen und kann so den Verlauf der Geschichte mit beeinflussen. Alles, was man sagt, hat einen verborgenen Einfluss auf die Ereignisse des Spiels. „Nicht alles ist so, wie es scheint. Wer sagt wem die Wahrheit und kannst du den Unterschied erkennen?“, fragt das Team von Motvind Studios.

Allzu viel von der Story um How We Know We’re Alive soll an dieser Stelle nicht verraten werden, um nicht zu viel vorweg zu nehmen. Dank seiner atmosphärischen PixelArt-Grafik und einem tollen Soundtrack kreiert das Spiel jedoch schnell eine ganz besondere Stimmung, in die man bereits nach kurzer Zeit hineingesogen wird. Ein abschließender Trailer zeigt euch einige audio-visuelle Eindrücke zu diesem tollen Indie-Abenteuer.