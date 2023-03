SudoQi: Kleine Zahlenpuzzles im Sudoku-Stil fordern eure grauen Zellen heraus

Das Zahlenpuzzle Sudoku erfreut sich auch in Deutschland immer noch großer Beliebtheit: In vielen Zeitungen und Zeitschriften finden sich die kniffligen Rätsel regelmäßig zum Ausfüllen. Und auch im App Store gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an Sudoku-Apps, um auch unterwegs der Zahlenrechnerei frönen zu können.

Mit SudoQi (App Store-Link) gibt es nun eine neue Anwendung dieses Genres, die sich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt und sich über einen In-App-Kauf in Höhe von 3,49 Euro dauerhaft werbefrei schalten lässt. Der Download ist bei rund 26 MB an freiem Speicherplatz sowie ab iOS/iPadOS 12.0 oder neuer möglich. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

„SudoQi ist ein unterhaltsames und herausforderndes Sudoku-Rätselspiel, das deine Logik und deine Fähigkeiten zum Lösen von Rätseln testen wird. Mit Sudoku-Rätseln in allen Schwierigkeitsgraden, vom Anfänger bis zum Experten, ist für jeden etwas dabei. Das Spiel enthält verschiedene Modi für ein abwechslungsreiches Spielerlebnis.“

Fünf Spielmodi mit unterschiedlichen Charakteristika

Insgesamt gibt es in SudoQi ganze fünf verschiedene Spielmodi, mit denen die Spieler und Spielerinnen konfrontiert werden: Ein Modus mit begrenzten Zügen, ein zeitbegrenzter Modus, ein Mathemodus mit arithmetischen Operationen, ein Farbmodus mit visuellen Informationen zur Lösung von Rätseln sowie ein Geheimmodus, bei dem die Zahlen in bestimmten Blöcken des Gitters versteckt sind.

Damit man mit den schnell knifflig werdenden Leveln nicht ganz allein gelassen wird, stellt der Entwickler Logan Devillard nicht nur ein automatisches Speichersystem zur Verfügung, um dort wieder einsetzen zu können, wo man das Spiel verlassen hat, sondern auch eine Hilfe-Funktion, die eine Möglichkeit zum Überspringen eines Levels gibt, wenn man einmal gar nicht mehr weiter weiß.

SudoQi wartet mit einem simplen Gameplay und einem bunten, ansprechenden Layout auf und bietet durch die fünf unterschiedlichen Spielmodi, die immer wieder eingestreut werden, viel Abwechslung beim Lösen der Puzzles. Die Werbung wird glücklicherweise nicht als Banner in den Leveln angezeigt, sondern nur kurz nach dem Absolvieren einiger Level eingeblendet. Fans von Sudoku-Games sollten sich die kleine, aber feine Neuerscheinung daher durchaus einmal genauer ansehen.