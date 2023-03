Osmos+: Kosmisches Überlebensspiel jetzt bei Apple Arcade erhältlich

Das iOS-Spiel Osmos ist ein alter Hase – wir haben schon im Oktober 2010 über das Spiel berichtet. Neue Inhalte gibt es seit 2017 nicht mehr, das letzte Kompatibilitätsupdate ist auf August 2020 datiert. Das tut dem eigentlichen Premium-Spiel keinen Abbruch. Solltet ihr Kunde oder Kundin bei Apple Arcade sein und das Spiel ist neu für euch, könnt ihr Osmos+ (App Store-Link) jetzt laden und auf iPhone und iPad spielen.

Ziel in Osmos ist es, die eigene Zelle immer größer werden zu lassen. Dazu kann man Partikel aufnehmen, die kleiner sind als der eigene Spielkörper. Allerdings sollte man sich vor größeren Gefahren, unter Umständen auch dem Gegenspieler, in Sicherheit bringen. Fortbewegen kann man sich durch einfaches Tippen und den daraus resultierenden Partikelausstoß – allerdings wird die Zelle dann auch wieder kleiner.

Das geht das auch in einem Mehrspieler-Modus, in dem man entweder lokal via Bluetooth und WLAN oder über das Internet gegen einen Gegner aus dem Game Center antreten kann. Am eigentlichen Spielprinzip hat sich in den sechs zur Auswahl stehenden Arenen natürlich nichts verändert. Und selbst wenn man nicht gegen einen menschlichen Gegner antritt, kann man mit Osmos jede Menge Spaß haben. Das Spiel bietet insgesamt 72 Level in acht verschiedenen Welten, gerade in den letzten Abschnitten hat man dabei oft alle Hände voll zu tun.

Osmos+ ist 54,6 MB groß, hat zahlreiche Auszeichungen erhalten und gleicht den Speicherstand per iCloud ab. Folgend findet ihr den Trailer zum Spiel.