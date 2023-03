Neu von Satechi: 7-in-1 USB-C Hub, 5-in-1 Thunderbolt 4 Hub & 12-in-1 Thunderbolt 4 Dock

Der neue 7-in-1 USB-C Hub von Satechi (Amazon-Link) ist für das MacBook und MacBook Air mit zwei USB-C Ports auf einer Seite gemacht. So wird der Hub nämlich direkt an das MacBook geklemmt und bietet dann 7 weitere Anschlüsse: USB-C mit 6K@60Hz, 40 Gbps Datentransfer und 100 Watt Power Delivery, 4K HDMI mit 60Hz, 2x USB-A mit 10 Gbps, 1x USB-C mit 10 Gbps sowie einen Kartenleser für SD- und MicroSD-Karten. Kompatibel mit allen M1 und M2 MacBooks (Pro und Air, die ganze Liste gibt es in der Beschreibung). Verfügbar in den Farben Silber, Space Grau und Mitternacht für je 90,99 Euro.

Ebenfalls neu ist der Thunderbolt 4 Slim 5-in-1 Hub (Amazon-Link), der hinten einen Ladeanschluss sowie 3x Thunderbolt 4 mit je 15 Watt anbietet. Auf der Front findet ihr einen weiteren Thunderbolt 4 Port mit 60 Watt zum Aufladen eines Macs, zudem ist hier ein USB-A 3.2 Gen 2 Anschluss mit bis zu 10 Gbps vorhanden. Schließt man ein Display über Thunderbolt 4 an, gibt es 8K mit 30Hz, zwei Displays laufen mit 4K und 60Hz. Der Hub kostet 199,99 Euro.

Noch mehr Anschlüsse bietet das 12-in-1 Thunderbolt 4 Dock von Satechi (Amazon-Link). Für 349,99 Euro gibt es folgende Ports. Auf der Front findet ihr 1x Thunderbolt 4 mit 96 Watt Power Delivery, 1×3,5mm Audio/Mikrofon, 1x USB-A sowie einen Kartenleser für SD-Karten. Hinten gibt es 3x USB-A, Gigabit Ethernet, 3x Thunderbolt 4 und den Stromanschluss. Hier werden 4K mit 60Hz bei bis zu zwei Monitoren unterstützt.