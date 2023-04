Highlights der Woche: iOS 16.4 ist da, iOS 17 wird am 5. Juni vorgestellt

Anfang der Woche hat Apple iOS 16.4 und iPadOS 16.4 für iPhone und iPad, sowie watchOS 9.4, macOS 13.3 und tvOS 16.4 zum Download bereitgestellt. Zudem hat Apple die WWDC 2023 angekündigt, die in diesem Jahr am 5. Juni beginnt. Zum Auftakt wird es eine große Keynote geben, auf der Apple eine Vorschau auf iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 und tvOS 17 geben wird. Wir werden das Event verfolgen, einen Live-Ticker anbieten, alle Infos in Artikeln aufbereiten und auch kurze Videos zu kommenden Funktionen auf unseren Social Media-Kanälen (Instagram/TikTok) und YouTube teilen.

Neu ist auch Apple Music Classical, der Musikdienst von Apple für klassische Musik. Mit etwas Verspätung ist de neue Service für alle Abonnenten und Abonnentinnen von Apple Music auf dem iPhone verfügbar. Rund 5 Millionen Titel warten darauf abgespielt zu werden.

Neues von Hueblog

Auf dem Hueblog haben wir ausführlich darüber berichtet, dass der Matter-Start verschoben wird. Eigentlich wollte man im ersten Quartal dieses Jahres ein entsprechendes Matter-Update zur Verfügung stellen, allerdings müssen wir jetzt etwas mehr Geduld mitbringen, da Philips Hue für die Umsetzung einfach noch etwas mehr Zeit benötigt.

