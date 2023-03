Apple Music Classical: Musik-Dienst für klassische Musik startet

Ihr seid Fan klassischer Musik? Dann könnt ihr euch jetzt Apple Music Classical (App Store-Link) aus dem App Store auf euer iPhone laden. Mehr als 5 Millionen Titel stehen im Klassik-Katalog zum Abruf bereit. Wie auch in Apple Music könnt ihr nach Werken, Komponisten, Dirigenten und mehr suchen, ebenso ist 3D-Audio und Dolby Atmos für eine bessere Tonqualität mit an Bord.

Das bietet Apple Music Classical

Erhalte unbegrenzten Zugriff auf den größten Klassik-Katalog der Welt (über 5 Millionen Titel), der von Neuerscheinungen bis hin zu berühmten Meisterwerken alles enthält. Außerdem bietet er Tausende von exklusiven Alben.

Suche nach Komponisten und Komponistinnen, Werken, Dirigenten und Dirigent innen oder sogar Katalognummern, um bestimmte Aufnahmen sofort zu finden.

Hör in höchster Tonqualität (Hi-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz/24 Bit) und genieße Tausende von Aufnahmen in eindrucksvollem 3D-Audio mit Dolby Atmos.

Profitiere von vollständigen und genauen Metadaten, damit du genau weißt, was und wen du wiedergibst.

Lerne beim Zuhören – mit Tausenden von Komponistenbiografien, Beschreibungen bedeutender Werke und mehr.

Hör dir auf kompatiblen drahtlosen Geräten Musik über AirPlay an.

Voraussetzungen

Erfordert ein Apple Music-Abo (Einzel-, Studenten- oder Familienabo oder Apple One). Nicht verfügbar mit dem Apple Music Voice-Abo.

Weltweit verfügbar, wo Apple Music angeboten wird, mit Ausnahme von China, Japan, Korea, Russland, Taiwan und der Türkei. Verfügbare Funktionen und Inhalte können je nach Land bzw. Region variieren.

Apple Music Classical ist für alle iPhone-Modelle mit iOS 15.4 oder neuer verfügbar.

Du musst mit dem Internet verbunden sein, um Musik in Apple Music Classical zu hören.

Wichtige Fragen und Antworten

Für wen ist Apple Music Classical gemacht?

Für alle. Unerfahrene erkunden das Genre mit jeder Menge Anleitungen der Apple Music Classical-Redaktion, darunter der Audiokurs „Story of Classical“ sowie Essentials-Playlists für klassische Epochen, Komponisten und Komponistinnen und mehr. Kenner und Kennerinnen nutzen die leistungsstarke Suche von Apple Music Classical, um die gewünschte Aufnahme mit nur wenigen Stichworten zu finden.

Warum gibt es eine eigene Klassik-App?

Klassische Musik ist anders. Komponisten und Komponistinnen haben hier eine viel größere Bedeutung, und klassische Werke haben oft mehrere Sätze mit deutlich längeren Namen als in Genres wie Rock, Pop oder Country. Außerdem gibt es von berühmten klassischen Stücken Hunderte von Aufnahmen mit verschiedenen Orchestern, Dirigenten und Dirigentinnen und Solisten und Solistinnen. Nur eine brandneue App – mit speziellen Funktionen und einer auf das Genre zugeschnittenen Oberfläche – kann die Komplexität der klassischen Musik für Neulinge und Fortgeschrittene gleichermaßen durchsuchbar und zugänglich machen.

Wie kann ich Apple Music Classical nutzen?

Überprüfe zunächst, ob Apple Music auf deinem Smartphone installiert ist und ob du ein aktives Apple Music-Abonnement hast. Lade danach einfach die Apple Music Classical App und installiere sie auf demselben Gerät – schon bist du bereit.

Finde ich auf Apple Music Classical auch andere Musikgenres?

Nein. Apple Music Classical konzentriert sich ausschließlich auf klassische Musik.

Kann ich auf Apple Music weiterhin klassische Musik hören?

Ja. Apple Music Classical ist die neue Art, klassische Musik zu entdecken und zu genießen. Aber auch Apple Music bietet dir nach wie vor den weltweit größten Klassik-Katalog und Hunderte von handverlesenen Klassik-Playlists.

Kann ich auf Apple Music Classical Musik hören, die ich auf Apple Music gespeichert habe?

Ja. Weil beide Apps dieselbe Musikmediathek nutzen, wird deine Klassik-Sammlung synchronisiert. Daher sind alle klassischen Titel, Alben und Wiedergabelisten, die in Apple Music gespeichert sind, auch in Apple Music Classical verfügbar – und umgekehrt.

Auf welchen Geräten ist Apple Music Classical verfügbar?

Apple Music Classical wurde ausschließlich für mobile Endgeräte entwickelt und ist für iOS und bald auch für Android verfügbar. Klassik-Fans, die auf ihrem MacBook, iPad oder im Auto Musik anhören möchten, können Apple Music öffnen und dank der gemeinsamen Musikmediathek die in Apple Music Classical gespeicherten Titel, Alben und Playlists genießen.

Welches Abonnement benötige ich?

Es gibt kein separates Abonnement für Apple Music Classical. Es ist ohne zusätzliche Kosten in allen Apple Music-Abonnements enthalten, mit Ausnahme des Apple Music Voice-Abos. Mit nur einem Abonnement erhalten Hörer:innen also Zugang zu zwei einzigartigen Musik-Apps mit mehr als 100 Millionen Titeln aus allen Genres.

In welchen Ländern ist Apple Music Classical verfügbar?

Apple Music Classical ist in allen Ländern verfügbar, in denen auch Apple Music angeboten wird – außer in China, Japan, Korea und Taiwan.