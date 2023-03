Bosch Raumthermostat II 230 V: Smarte Steuerung ab sofort verfügbar

Mit dem ab sofort verfügbaren Raumthermostat II 230 V bietet Bosch Smart Home eine neue smarte Lösung zur Steuerung von kabelgebunden Heizsystemen wie Fußbodenheizungen oder Wärmeerzeuger. Durch die flache Bauform kaum sichtbar an der Wand montiert, misst das Raumthermostat die Raumtemperatur sowie die relative Luftfeuchtigkeit und erlaubt die Einstellung der Solltemperatur oder des Heizungsmodus.

Die Bedienung erfolgt entweder direkt am Gerät, vollautomatisiert oder per Sprache via Amazon Alexa oder Google Assistant und natürlich jederzeit per App aus der Ferne. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass nur dann geheizt wird, wenn nötig. Hat man einmal vergessen die Heizung herunterzufahren oder abzustellen, lässt sich das bequem und einfach via Smartphone von unterwegs nachholen. Und wer sich einen warmen Empfang in den eigenen vier Wänden wünscht, kann schon auf dem Heimweg mit nur einem Fingertipp über das Smartphone die gewünschte Raumtemperatur voreinstellen.

Weitere Eigenschaften

Modernes LED-Display, auf dem alle relevanten Informationen zur Raumtemperaturregelung gut lesbar angezeigt werden.

Intuitive Bedienung durch den Dreh- und Drückknopf mit zusätzlicher Unterstützung optischer Signale.

Anschlussmöglichkeit für optionalen Bodentemperatursensor.

Flache Bauform: 87 x 86 x 35 mm. Tiefe des Unterputzelements nur 18 mm.

Geeignet für Wanddosen mit Schraubabstand von 60 mm und einer Mindesttiefe ab 25 mm.

Kindersicherungs-Funktion einstellbar in der App oder direkt am Gerät.

Einfache Montage und Nutzung bestehender Verkabelung und Unterputzdose des bisherigen Raumthermostates.

Wichtig zu wissen: Für die Nutzung des Raumthermostat II 230 V ist ein Bosch Smart Home Controller der ersten oder zweiten Generation sowie die Installation der Bosch Smart Home-App erforderlich. Das Bosch Raumthermostat II 230 V ist ab sofort in Deutschland und vielen weiteren europäischen Ländern zum Preis von 114,95 Euro erhältlich. Alle Infos gibt es auch auf der Produktseite von Bosch.