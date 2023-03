iPhone 15: Samsung startet einen Monat früher mit OLED-Panel-Produktion

Apples Zulieferer von OLED-Panels, Samsung, wird aufgrund von Produktionsproblemen bei einem anderen Apple-Lieferanten einen Monat früher als geplant mit der Herstellung von OLED-Panels für die iPhone 15-Serie beginnen. So ist es in einem neuen Bericht von The Elec aus Korea zu lesen.

Dort heißt es, dass Samsung nun im Mai statt wie ursprünglich geplant im Juni mit der Herstellung von OLED-Panels beginnen werde, um das Ausbleiben der geplanten Erstbestellungen von BOE zu kompensieren. Letzterer Lieferant hat laut The Elec Probleme mit Lichtlecks im Dynamic Island-Bereich des OLED-Displays, wo sich die Ausschnitte für die True Depth-Kamera und Face ID befinden.

LG fertigt Displays der iPhone 15 Pro-Modelle

Apple hatte den chinesischen Fertigungspartner BOE mit der Herstellung einiger OLED-Panels für das Standardmodell des iPhone 15 beauftragt. Allerdings scheinen die Probleme so hartnäckig zu sein, dass Apple nun die Bestellung zurückgezogen hat. Damit verpasst BOE die Chance, einer der ersten Lieferanten für Apple zu werden. Auch Samsung war schon als Panel-Lieferant für das iPhone 15 vorgesehen, wird aber angesichts der Probleme des chinesischen Display-Herstellers selbst früher mit der Produktion beginnen.

Die Standardmodelle der iPhone 15-Generation sollen mit Dünnschichttransistoren (TFT) aus polykristallinem Silizium (LTPS) ausgestattet werden. Dies deutet darauf hin, dass die Geräte weiterhin auf eine ProMotion- und AlwaysOn-Display-Unterstützung verzichten werden. Die Displays der iPhone 15 Pro-Modelle sollen ab Juni von LG Display gefertigt werden. Dort sollen LTPO TFT OLED-Panel zum Einsatz kommen, die über einen 120Hz-ProMotion-Support und eine 1Hz-Bildwiederholrate verfügen. Die Veröffentlichung der iPhone 15-Modelle wird aller Voraussicht nach in diesem September erfolgen.