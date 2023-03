iPhone 15: iPhone in Frankreich ohne SIM-Kartenslot, in Deutschland auch?

Gerüchten der französischen Webseite MacGeneration zufolge könnten das neue iPhone 15 und das iPhone 15 Pro in Frankreich und einigen anderen Ländern ohne SIM-Kartenslot ausgeliefert werden. Beide Geräte würden dann ausschließlich mit eSIM funktionieren.

Bereits letzten September hat Apple den SIM-Kartenslot in allen iPhone-14-Modellen entfernt, die das Unternehmen aus Cupertino in den USA verkauft. Dort müssen iPhone-14-Besitzer nun also auf die eSIM-Technologie zurückgreifen, um per Mobilfunk erreichbar zu sein. Apple zufolge soll diese digitale SIM-Karte sicherer sein als eine physische SIM, da sie nicht aus einem gestohlenen iPhone entfernt werden kann. Darüber hinaus lassen sich bereits jetzt ab iPhones der Serie 13 pro Gerät auch mehrere eSIMs einrichten, was einen physischen Wechsel der SIM-Karten obsolet macht.

Wenn die Gerüchte stimmen und das iPhone 15 und das iPhone 15 Pro tatsächlich in Frankreich ohne SIM-Kartenslot ausgeliefert werden, dann dürfte das auch für Deutschland gelten, da Apple für gewöhnlich in den meisten Ländern Europas die gleichen Modelle vertreibt. Da bisher nicht alle Mobilfunkanbieter eSIM anbieten, hat Apple eine Liste der Anbieter veröffentlicht, die die eSIM-Technologie bereits im Portfolio haben. In Deutschland sind das Telekom und Vodafone, allerdings scheint die Liste nicht vollständig zu sein – auch o2 bietet eine eSIM an.

Da eSIM inzwischen in immer mehr Ländern verfügbar ist, scheint es sehr wahrscheinlich, dass Apple bald vollständig auf den SIM-Kartenslot verzichten wird. Ob das bereits beim iPhone 15 der Fall ist, werden wir vermutlich im September sehen, wenn das Unternehmen sein neues Smartphone der Öffentlichkeit vorstellt.