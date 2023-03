NordVPN: 27 Monate VPN mit 63 Prozent Rabatt sichern

Anzeige. Der Sieger bei Stiftung Warntest, NordVPN, kann aktuell wieder günstiger erworben werden. Bevor ich darauf eingehe, wie und warum ich den Service nutze, möchte ich euch zuerst den aktuellen Deal mit auf den Weg geben. Derzeit gibt es rund 63 Prozent Rabatt. Zum 2 Jahres-Paket gibt es 3 Monate on top, insgesamt gibt es also 27 Monate NordVPN für insgesamt 105,71 Euro, pro Monat kommt ihr so auf 3,91 Euro.

NordVPN: 2 Jahre + 3 Monate für 105,71 Euro (zum Angebot) – kostet sonst 223,83 Euro

Natürlich kann man NordVPN dauerhaft nutzen, um die eigene Internetnutzung abzusichern und zu verschleiern. Das kann auch durchaus Sinn machen und die Verbindung ist nicht nur schnell, sondern auch zuverlässig – einem Dauerbetrieb steht nichts im Weg. Ich persönlich habe einen VPN nicht dauerhaft aktiv, sondern schalte ihn immer dann an, wenn ich ihn wirklich brauche.

Und das passiert vorweinend dann, wenn ich Geoblocking umgehen möchte. Inhalte, die nur in einem bestimmten Land abgerufen werden können, lassen sich mit einem aktiven VPN auch von Zuhause aus freischalten. Das können ausländische Streaming-Inhalte sein, aber auch Zugriff auf Portale für Recherchen, die eben nicht für alle zugänglich gemacht werden.

Für den Dauerbetrieb ist natürlich die NordVPN-App für Mac oder Windows sinnvoll, wer aber zum Beispiel nur eine sichere und verschleierte Verbindung im Browser benötigt, kann in Chrome, Edge oder Firefox die Browser-Erweiterung nutzen. So greifen alle anderen Dienste auf die herkömmliche Internetverbindung zu, während der Browser vorgibt, in einem anderen Land zu sein.

Große Auswahl an Server und Standorte

NordVPN bietet eine sehr große Serverauswahl und erlaubt den Zugriff auf mehr als 5.000 VPN-Server weltweit – und es werden immer wieder neue hinzugefügt. Mit dabei sind: Albanien, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Kanada, Costa Rica, Tschechische Republik, Dänemark, Ägypten, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Lettland, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Moldawien, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweden, Schweiz, Taiwan, Thailand, Türkei, Ukraine, Großbritannien, USA und Vietnam. Die vollständige Liste könnt ihr hier einsehen.

Schnelle Verbindungen, einfache Handhabung

Mit wenigen Klicks ist eine VPN-Verbindung aufgebaut. Land auswählen, verbinden. Und die Geschwindigkeiten sind wirklich top. Downloads und auch Streaming sind kein Problem, einige Server können etwas langsamer sein, das ist zum Beispiel bei sehr weit entfernten Standorten der Fall. Insgesamt sind die Verbindungen aber stabil, Streaming läuft ohne Ruckler und Abbrüche sind die absolute Ausnahme.

Warum einen VPN einsetzen?

Mit einem VPN könnt ihr eure digitale Privatsphäre schützen und eure echte IP-Adresse über den virtuellen Standort verbergen. Gleichzeitig schützt ein VPN vor Cyber-Bedrohungen wie Man-in-the-Middle-Angriffen, Packet-Sniffing und gefährlichen WLAN-Netzwerken. Das Umgehen von Geoblocking habe ich ja oben ausführlich aufgeschlüsselt, ebenso ist über ein VPN ein sicherer Datenaustausch möglich.

Wofür einen VPN aktivieren?

Unter anderem macht es Sinn einen VPN in öffentlichen WLANs und Hotspots zu aktivieren, um die eigenen Daten zu schützen. Wer auf Reisen ist und auf heimische Inhalte zugreifen will, kann ebenfalls auf einen VPN zurückgreifen. Beim Gaming lassen sich Bandbreiten-Drosselungen vermeiden, über die Meshnet-Funktion lassen sich auch virtuelle LAN-Partys mit Freunden veranstalten. Auch beim Online-Shopping kann ein VPN sinnvoll sein, denn oftmals variieren die Preise, wenn man von einem anderen Standort darauf zugreift.

NordVPN jetzt mit Rabatt sichern

NordVPN liefert wirklich Top-Qualität, bietet eine riesige Server-Auswahl und funktioniert zuverlässig. Wenn ihr nach einem VPN sucht, schaut euch das aktuelle NordVPN-Angebot genauer an.