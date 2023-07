Bye bye, kleiner Vogel: Elon Musk tauscht das blaue Twitter-Logo aus

Seit dem Start des Kurznachrichtendienstes Twitter (App Store-Link) fungierte das weiße Vögelchen auf blauem Hintergrund als Markenzeichen des sozialen Netzwerkes. Mit der Übernahme Twitters durch Elon Musk dürfte sich in absehbarer Zeit auch hier einiges ändern: Der Twitter-Chef will den charakteristischen Vogel im Logo loswerden und plant ein Re-Branding der Marke Twitter.

Eine bevorstehende Änderung des Twitter-Logos hatte Musk bereits zu Beginn dieses Monats angedeutet: Der Firmenname des Unternehmens wurde von Twitter in X Corp. umbenannt. Nun kündigte Musk am Samstagabend der letzten Woche in einem Tweet an, das Logo ändern zu wollen: „Wenn heute Abend ein ausreichend gutes X-Logo gepostet wird, werden wir es morgen weltweit einführen“, ließ er bei Twitter verlauten.

Schon die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, dass Musk plane, den Twitter-Vogel durch ein „X“ zu ersetzen, um Twitter zu einer Art „Super-App“ zu formen, die mit dem chinesischen WeChat konkurrieren solle. Zu Wort kommt dort auch Mike Proulx, Forschungsdirektor bei Forrester, der argumentierte, dass dieser Schritt die ursprüngliche und einst sehr loyale Nutzerbasis von Twitter weiter entfremden würde.

„Auf der einen Seite kann man argumentieren, dass er eine ikonische Marke loswerden würde. Andererseits signalisiert er, dass dies ein neuer Tag für das ist, was einmal Twitter war, und dass das Unternehmen eine andere Richtung mit einer anderen Nutzerbasis einschlägt.“

Ab sofort ist die Twitter-Website mit neuem Logo aktualisiert, im App Store ist hingegen noch nichts vom neuen Logo zu sehen. Elon Musk hat den Avatar seines Twitter-Accounts mit einem weißen X auf schwarzen Grund geändert und veröffentlichte kürzlich ein Foto bei Twitter, das ein großes weißes X, das auf die Firmenzentrale Twitters projiziert wird, zeigt. Weitere Änderungen werden wir wohl in den kommenden Tagen sehen.

Foto 2: Elon Musk/Twitter.