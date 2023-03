Corona-Warn-App: Einstellung erfolgt im Mai dieses Jahres

Schon seit längerem deutete es sich bereits an, nun sind auch finale Zeitpläne für das Auslaufen der Corona-Warn-App (App Store-Link) mitgeteilt worden: Noch bis zum 30. April dieses Jahres lässt sich die Anwendung zur Kontaktverfolgung verwenden, danach wird die Corona-Warn-App schrittweise eingestellt werden.

Zum 31. Mai 2023 soll die Anwendung dann auch aus dem App Store für iOS bzw. bei Google Play für die Android-Plattform verschwinden und sich nicht mehr neu herunterladen lassen. Die Einstellung der App wird von Seiten des Entwicklerteams auf der FAQ-Seite wie folgt begründet:

„Angesichts einer gewachsenen Immunität der Bevölkerung, leicht übertragbarer Virusvarianten und der Rückkehr zu einem öffentlichen Leben (weitgehend) ohne Corona-Maßnahmen entfällt momentan der Bedarf an einer App zur Kontaktnachverfolgung. Ab dem 1. Juni 2023 wird die Corona-Warn-App in einen Ruhe-Modus versetzt. Es wird bis einschließlich 30. April 2023 möglich sein, andere Nutzerinnen und Nutzer durch die Corona-Warn-App hinsichtlich eines erhöhten Infektionsrisikos zu warnen. Die CWA wird auf den Endgeräten der Nutzenden aber erhalten bleiben; Impfzertifikate können damit bei Bedarf weiterhin genutzt werden.“

Wer möchte, kann die Corona-Warn-App damit auch nach dem 1. Juni dieses Jahres auf dem iPhone nutzen, allerdings dann mit eingeschränktem Funktionsumfang. So sollen sich das Kontakt-Tagebuch, die Pandemieradar-Statistiken sowie bereits eingepflegte Test- und Impfzertifikate weiter verwenden lassen, neue Zertifikate können aber nicht mehr hinzugefügt werden. Auch die Kontaktverfolgung und -warnungen sowie das Erstellen von Event-QR-Codes zum Teilnehmen an Veranstaltungen wird dann nicht mehr möglich sein, da die entsprechende Infrastruktur eingestellt werden wird.

CovPass: Alternative für Impfzertifikate

Alternativ nutzen lässt sich weiterhin die CovPass-App (App Store-Link), die ebenfalls vom Robert-Koch-Institut für iOS veröffentlicht wurde. Hier sehen die aktuellen Rechtsgrundlagen einen Betrieb bis mindestens zum 30. Juni 2023 vor. Digitale Impfzertifikate können auch dort verwaltet, gegebenenfalls direkt über das Robert-Koch-Institut verlängert sowie als PDF-Datei zum Ausdrucken gespeichert werden.

Wer die Corona-Warn-App vom iPhone löschen möchte, sollte vorher das persönliche Kontakt-Tagebuch manuell exportieren sowie in der App vorhandene Zertifikate ausdrucken oder als PDF exportieren. Die Entwicklungs- und Betriebskosten der Corona-Warn-App sollen sich in Deutschland auf mindestens 220 Millionen Euro belaufen. Zum Vergleich: Bei unseren Nachbarn in den Niederlanden kommt man auf rund fünf Millionen Entwicklungs- und jährliche Betriebskosten von etwa 10 Millionen Euro für die App „CoronaMelder“. In Finnland beliefen sich die Kosten der schon im Sommer 2022 eingestellten Warn-App „Koronavilkku“ ingesamt auf knapp sechs Millionen Euro.