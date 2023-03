Govee startet Sync-Box für 27 bis 34 Zoll große Monitore

Solltet ihr euch rund um euren Gaming-PC oder euren kleineren für Konsolen-Games genutzten Monitor eine passende Beleuchtung wünschen, dann hat der asiatische Hersteller Govee jetzt das passende Produkt auf Lager. Es hört auf den unverwechselbaren Namen Govee AI Gaming Box Kit und kostet 299,99 Euro (Amazon-Link). Was zunächst einmal viel klingt, relativiert sich durch die zahlreichen integrierten Komponenten – dazu später mehr.

Interessant ist der etwas andere Ansatz, den Govee wählt. Während man bei Philips Hue auf dem Computer auf die Hue Sync App setzt, welche den Bildschirminhalt ausliest und so durchaus Einfluss auf die Performance hat, setzt man bei Govee auf eine HDMI-Box. So kann man nicht nur die Inhalte des Computers synchronisieren, sondern auch eine Konsole oder ein anderes HDMI-Gerät anschließen.

Im Govee AI Gaming Box Kit sind neben der HDMI-Box zwei Lightbars enthalten, die links und rechts neben dem Monitor platziert werden können. Außerdem ist ein Leuchtstreifen enthalten, der sich für die Montage hinter 27 bis 34 Zoll großen Monitoren eignet. Damit sollten sich schon recht ansehnliche Effekte erzeugen lassen.

Mit HDMI 2.0 unterstützt das Govee AI Gaming Box Kit eine Auflösung von bis zu 4K bei 60 Hertz. Bei 2K sind es 144 Hertz und bei normaler HD-Auflösung sogar 240 Hertz.

An die Sync Box von Govee können drei externe HDMI-Geräte angeschlossen werden. Dessen Bildsignal wird dann von der Box analysiert und die passenden Farben lokal an die verbundenen Leuchtmittel weitergegeben. Darüber hinaus bietet die Box eine Unterstützung für HDR, Dolby Vision und CEC, auch eine App-Anbindung ist mit an Board. Ein paar erste optische Eindrücke bekommt ihr im unten folgenden Trailer.