35 Euro sparen: iOS-Manager MacX MediaTrans wird verschenkt

Anzeige. Am 31. März findet der World Backup Day statt und MacX hat diesen Tag zum Anlass genommen, um den eigenen iOS-Manager MacX MediaTrans zu verschenken. Dabei handelt es sich um die aktuelle Version, allerdings gibt es bei der Gratis-Variante keine zukünftigen Updates mehr. Sparen könnt ihr rund 35 Euro, optional steht MacX MediaTrans auch vergünstigt zum Kauf inklusive aller kommenden Updates zum Kauf bereit.

MacX MediaTrans jetzt kostenlos herunterladen (zum Download) – die Lizenz wird an eure angegebene E-Mail geschickt

herunterladen (zum Download) – die Lizenz wird an eure angegebene E-Mail geschickt MacX MediaTrans mit Lifetime-Updates für 35,64 Euro statt 45 Euro (zum Angebot) MacX Video Converter Pro als Geschenk dazu (Lizenz für 1 Jahr) Do Your Data Recovery for iPhone 7.2 als Geschenk dazu (Lifetime-Lizenz)



Jetzt ein Backup anlegen

Ich selbst setze auf iCloud-Backups und hatte in der Vergangenheit schon einmal Probleme und konnte tatsächlich nur noch auf ein altes Backup zugreifen. Falls ihr auf Nummer sicher gehen wollt, könnt ihr mit MacX MediaTrans auch ein Backup direkt auf dem Mac speichern und im Notfall darauf zurückgreifen. So habt ihr eure Daten immer gesichert, die parallele Speicherung von Cloud-Backups und lokalen Backups sind definitiv eine gute Sache.

Noch mehr Funktionen

Mit MacX MediaTrans könnt ihr eure Fotos, Musik, Videos, Bücher, Memos, Klingeltöne und mehr verwalten. Via Drag-and-Drop können Daten schnell zwischen iPhone/iPad und Mac synchronisiert werden. So könnt ihr Fotos fix übertragen, habt Zugriff auf eure Videos, Musik und weitere Medien. Wer sich zum Beispiel für die kleinste Speichergröße beim iPhone entscheidet, kann so schnell Speicherplatz freigeben oder Daten für ein Backup auf einer externen Festplatte speichern.

Des Weiteren könnt ihr das iPhone und iPad als Flash-Laufwerk einbinden, um so Daten, zum Beispiel Dokumente, PDFs und mehr, kopieren zu können. Das ganze funktioniert dann wie ein USB-Stick. Gleichzeitig könnt ihr auch Videos oder Fotos in andere Formate konvertieren.

MacX MediaTrans ist in deutscher Sprache verfügbar, einfach zu bedienen und erledigt alle Aufgaben zuverlässig. Probiert das Tool einfach mal aus, immerhin könnt ihr den Download jetzt kostenlos tätigen.

Jetzt zuschlagen