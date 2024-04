Cachly-Entwickler rudert zurück: In-App-Kauf für Offline-Karten hat Bestand

Vor rund zwei Wochen hat das Entwicklerteam um Nic Hubbard von Zed Said Studio ein großes Update für die beliebte Geocaching-App Cachly (App Store-Link) im deutschen App Store veröffentlicht. Im großen Versionssprung auf v8.0 gibt es einige spannende Neuerungen. Laut Aussage des Teams ist es „eines unserer größten Updates bisher“, das „einige fantastische neue Funktionen“ mit sich bringt, darunter Pro-Offline-Karten, Landkreise, Live-Karten und mehr.

Mit der Aktualisierung hatte aber nicht nur ein optionales Pro-Abonnement Einzug gehalten, das

Landkreise/Regionen, ein DeLorme-Gitter für die USA und Pro Offline-Karten bietet, sondern auch eine gleichzeitige Funktions-Beschneidung für die Bestandskundschaft. In meinem Artikel zum Update berichtete ich ausführlich darüber: Der bisher für 2,99 Euro erhältliche In-App-Kauf für Premium-Offline-Karten wurde gestrichen, Aktualisierungen für geladene Karten oder der Download neuen Kartenmaterials machte ab v8.0 das kostenpflichtige Pro-Abo zwingend notwendig. Und das, obwohl die Bestandskundschaft für dieses Feature bereits bezahlt hatte.

Nun hat sich Entwickler Nic Hubbard bei mir mit einer erfreulichen Nachricht gemeldet: Mit Version 8.0.3 von Cachly hat man eine Änderung der Richtlinien für die Geocaching-App vorgenommen und behält die unbegrenzte Nutzung der Premium-Offline-Karten für die Bestandskundschaft bei. Das sagt der Entwickler dazu:

„[Wir haben] in der Version 8.0.3, die zum Download zur Verfügung steht, eine Änderung der Richtlinien vorgenommen. Wenn du in einer früheren Version von Cachly Offline-Karten gekauft hast, kannst du nun alle Pro-Karten ohne Abonnement verwenden und herunterladen. Diese Änderung wurde aufgrund von Rückmeldungen der User vorgenommen, und ich habe erkannt, dass User, die zuvor Karten gekauft hatten, es verdient haben, diese Funktion, für die sie bezahlt haben, weiterhin zu nutzen. Ich hätte das schon in 8.0 machen sollen, aber ich bin froh, dass wir es jetzt umsetzen.“

Cachly ist weiterhin für iPhones, iPads und die Apple Watch verfügbar und kostet 5,99 Euro im App Store. Der Download ist etwa 465 MB groß und fordert zudem iOS 14.0 oder neuer ein. Alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit. Mit den nächsten Updates will der Entwickler auch eine Unterstützung für Apples CarPlay, Multiple User Logging sowie die Aufzeichnung und das Importieren von Tracks in die Anwendung integrieren.