Apple Pencil in iPadOS 16.4: Apple-Management spricht über neue Funktionen

Mit dem gestrigen Release von iPadOS 16.4 hat Apple für Personen, die ein iPad Pro mit M2-Chip samt Apple Pencil 2 verwenden, eine spannende neue Funktion veröffentlicht. Das „Hover“-Feature bietet die Möglichkeit, Linien in einer Vorschau zu sehen, bevor sie eingefügt werden. Lässt man den Apple Pencil zwei bis zwölf Millimeter über dem iPad Pro M2 schweben, bietet das System eine Vorschau von Linien, Linienbreite und Farbe, sowie die Möglichkeit, Zeichenwerkzeuge in Markup auszuwählen.

Apples Director of Input Experience, Leslie Ikemoto, und Apples Director of Platform Product Marketing, Stephen Tonna, sprachen nun mit TechCrunch über die neue Schwebe-Funktion für den Apple Pencil in iPadOS 16.4. Am Beispiel von Procreate erklärte Ikemoto, dass man nun genau sehen könne, wo eine Markierung erscheinen wird, wenn der Apple Pencil auf das Display gesetzt wird.

„Wenn man sich Procreate anschaut, hat man den Bleistiftpinsel, der klein und dünn ist, wenn man senkrecht zum Display steht. Mit Tilt und Azimuth kann Procreate einen exakten Umriss der Markierung rendern, die Sie machen werden, wenn Sie den Pinsel absetzen, und das ist eine enorme Beschleunigung für die User.“

Laut Stephen Tonna würde Apple „immer auf das Feedback der Kunden hören“ und auch „Dinge entwickeln, an die unsere Kunden nicht einmal gedacht haben“. Auch das Apple-Team selbst macht im sogenannten „Inktober“ jedes Jahr im Oktober eigene Erfahrungen mit dem iPad und dem Apple Pencil. Das gesamte Team zeichnet und malt, auch diejenigen, die in diesem Bereich keine großen Erfahrungen aufweisen können, um die Funktionen selbst ausprobieren zu können.

Nutzbar in Apple- und Drittanbieter-Apps

Die neue Schwebe-Funktion des Apple Pencils funktioniert sowohl in nativen Apple-Features als auch in Dritt-Apps wie dem oben bereits erwähnten Procreate. „Wir wollten, dass die Hover-Funktion so einfach wie möglich zu adaptieren ist“, erklärt Leslie Ikemoto. Sie wurde so entwickelt, dass die APIs verwendet, die bereits für das Magic Trackpad zum Einsatz kommen. Dadurch funktioniert die Option automatisch mit jeder Anwendung, die bereits die Interaktion mit dem UI-Zeiger unterstützt, und kann durch die Erkennung von UI-Hover-Gesten weiter verfeinert werden.

Wer sich nun bereits auf das Hover-Feature auf dem eigenen iPad gefreut hat, sollte wissen, dass sich die Funktion nur mit dem aktuellen iPad Pro samt M2-Chip und dem Apple Pencil 2 nutzen lässt. Apple gibt an, dass der M2-Chip des aktuellen iPad Pro dieses Feature erst möglich macht – daher die begrenzte Hardware-Kompatibilität. Das gesamte Interview zu iPadOS 16.4 und dem neuen Hover-Feature lässt sich bei TechCrunch nachlesen.

Foto 2: Procreate.