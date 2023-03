InCharge X und XL: 6-in-1-Kabel mit 100 Watt Leistung ausprobiert

Bei einem Kurzurlaub mit minimalistischem Radgepäck habe ich es vor einiger Zeit wieder einmal gemerkt: Wenn alle vorhandenen technischen Geräte geladen werden wollen, benötigt es leider mehr als nur ein einziges Ladekabel. Da sind die älteren USB-A-auf-Micro-USB-Kabel, dann ein USB-C-auf-USB-C-Kabel für das iPad Pro, das Lightning-Kabel fürs iPhone… und schnell wächst die Kabelei in der Packtasche um einiges an.

Vor rund einem Jahr gab es eine vielversprechende Lösung bei Kickstarter, das InCharge X und XL-Ladekabel. Die Crowdfunding-Kampagne des Schweizer Herstellers Rolling Square war seinerzeit die erste bei Kickstarter, zuvor hatte das Unternehmen bei Indiegogo mit weiteren Multifunktions-Produkten schon neun Projekte erfolgreich finanzieren können.

Das inCharge X bzw. XL will Kabelsalat verhindern und mit einem einzigen Kabel alle technischen Gerätschaften aufladen. Das Universal-Ladekabel ist in Längen von 30 cm, 2 m und 3 m sowie als Schlüsselanhänger in den Farben Weiß, Schwarz und Gelb erhältlich und unterstützt auch OTG-Charging, sprich das Aufladen von Gerät zu Gerät. MacBooks und Tablets können mit bis zu 100W USB-C-zu-USB-C Power Delivery schnellstmöglich aufgeladen werden.

Auf der Input-Seite kann entweder USB-A oder USB-C ausgewählt werden, hier stehen entsprechende abnehmbare Adapter am Anschluss bereit. Im Output-Bereich gibt es ebenfalls einen USB-C-Port sowie einen Dual-Adapter für Lightning und MicroUSB. Damit die Adapter nicht aus Versehen abfallen, liefert Rolling Square auch gleich entsprechende Kabelschutzkappen mit. Bei den längeren Varianten ist im Lieferumfang zusätzlich ein Kabel-Organizer für den Schreibtisch sowie ein Silikon-Kabelcase enthalten.

Hochwertige Verarbeitung mit steifem Kabelstrang

Ich hatte in den letzten Wochen die Möglichkeit, mir das InCharge X in der Zwei-Meter-Variante sowie als Schlüsselanhänger in der jeweils schwarzen Version genauer anzusehen. Das Versprechen ist vollmundig: Ein 6-in-1-Ladekabel, das nicht nur vielseitig für fast alle technischen Geräte einsetzbar ist, sondern gleichzeitig auch mit beeindruckender Leistung von 100 Watt auflädt – demnach nicht nur flexibel, sondern auch schnell.

Die Material- und Verarbeitungsqualität der beiden Ladekabel ist hervorragend: Meine schwarzen Exemplare liegen gut und schwer in der Hand, vor allem die starken Magnetverbindungen an beiden Enden, um das Kabel platzsparend verstauen zu können, konnten überzeugen. Die mitgelieferten Kabelschutzkappen sorgen dafür, dass nichts verkratzt und sorgen zudem für eine ausgeglichene, abgerundete Optik.

Insbesondere die Verarbeitung des Kabelstrangs ist eine Erwähnung wert: Hier setzt der Hersteller auf ein relativ steifes, flaches Kabel, das zudem noch mit Stoff ummantelt wurde. Es wirkt äußerst stabil, ist dadurch zumindest in meiner 2m-Variante nur schwer aufzurollen und zeigt sich sehr widerspenstig beim Zusammenlegen. Hier hätte ich mir mehr Flexibilität gewünscht. Andererseits sorgt die Steifheit des Kabels so wohl auch für weniger Verdrehen und so schlussendlich für eine längere Haltbarkeit.

Ladegeschwindigkeit: Kein Unterschied zu 100W-Kabel von Belkin

Beide Kabel liefern eine wirklich schnelle Aufladung – ob per USB-C-zu-USB-C nun wirklich die kompletten 100 Watt geliefert werden, vermag ich nicht zu sagen. Im direkten Vergleich mit einem 2m-Kabel von Belkin (Amazon-Link), das ebenfalls 100 Watt liefern soll, habe ich sowohl an meinem iPad Pro und auch am MacBook Air (M2, 2022) keine Unterschiede in der Ladegeschwindigkeit ausmachen können. Beim Aufladen sollte man zudem darauf achten, dass die am Kabel angebrachten und nicht abnehmbaren Adapter für USB-A und Lightning/Micro-USB im umgeklappten Zustand nicht stören. Ich habe sie während des Ladevorgangs bei USB-C-auf-USB-C immer oberhalb des Geräts geführt, um zu vermeiden, dass sie durch das Kabel und das angeschlossene Gerät zu viel Druck erfahren und möglicherweise abbrechen.

Für mich persönlich ist das InCharge X und XL eine echte Erleichterung im Alltag, da ich mir so viele zusätzliche Kabel sparen und gleichzeitig zügig aufladen kann. Auch bei Ausflügen und auf Reisen, bei denen eine Powerbank mit im Gepäck ist, aber auch Android-Smartphones oder andere Kleingeräte geladen werden müssen, gibt es nun eine Universal-Lösung für alles. Mit einer Länge von zwei Metern sollten auch die meisten Einsatzzwecke abgedeckt und bequemes Aufladen möglich sein.

Erhältlich ist das InCharge X und XL in drei verschiedenen Farben und mehreren Längen bei Amazon. Die Preise starten bei 29 Euro für die kürzeste Schlüsselanhänger- und 30 cm-Variante. Das 2m-Kabel kostet 34,90 Euro, die 3m-Version ist für 39 Euro zu haben.

