Yeelight Desk Lamp V1 Pro: Moderne Schreibtischleuchte mit HomeKit-Support

Auch auf den Schreibtischen dieser Welt hält mittlerweile das Smart Home Einzug: Immer mehr Schreibtischlampen unterstützen beispielsweise Apples HomeKit und lassen sich so in Szenen einbinden oder auch bequem über Apples Home-App ansteuern und verwalten. Mit der Yeelight Desk Lamp V1 Pro gibt es ein ganz besonderes Exemplar, das mit einer professionellen LED-Ausleuchtungstechnik ausgestattet worden ist.

Die Yeelight Desk Lamp V1 Pro besteht komplett aus Kunststoff, ist aber hochwertig verarbeitet. Ein schwerer Standfuß sorgt für einen stabilen Stand auf dem Tisch, zudem soll die Bauform mit zwei variabel einstellbaren Armen für eine gute Ausleuchtung mit reduziertem Schattenwurf sorgen. Auf diese Weise entsteht kein blendendes Licht für die Augen. Touch-Bedienelemente an der Front ermöglichen eine schnelle Steuerung hinsichtlich Farbtemperatur, Helligkeit, Ein-/Ausschalten und Timer.

Die Schreibtischlampe ist mit zwei Sensoren ausgestattet, die das Leselicht und auch das Umgebungslicht erkennen können, um so die Helligkeit automatisch an die sich ändernden Lichtverhältnisse anzupassen. Besonders praktisch: Die Lampe erkennt sogar, ob man am Schreibtisch sitzt oder nicht – und schaltet sich entsprechend ein, wenn man am Tisch sitzt oder auch aus, wenn man den Schreibtisch verlässt.

„SunLike“-LED-Technologie reduziert blaues Licht

Yeelight setzt bei der Desk Lamp V1 Pro zudem auf die eigene „SunLike“-LED-Technologie, die blaues Licht reduziert. Auf diese Weise ähnelt das Licht eher dem natürlichen Sonnenlicht und ist demnach weniger anstrengend für die Augen. Auch das Flackern soll laut Hersteller reduziert sein. Ein Farbwiedergabeindex (Ra) von bis zu 95 will dafür sorgen, dass alle Farben in der Umgebung genauso wiedergegeben werden, als wenn sie vom Sonnenlicht angestrahlt werden. Die Farbtemperatur kann zwischen 3.000 und 5.000 Kelvin variiert werden.

Natürlich verfügt die Yeelight Desk Lamp V1 Pro auch über smarte Features und kann so unter anderem in die Yeelight- oder Xiaomi Home-App eingebunden werden. Alternativ steht auch ein Apple HomeKit-Support zur Verfügung, so dass sich die Schreibtischlampe in die Home-App integrieren lässt. Lediglich Apple Adaptive Lighting ist leider mit der Yeelight Desk Lamp V1 Pro nicht nutzbar.

Erhältlich ist die Yeelight Desk Lamp V1 Pro in zwei Varianten: Entweder mit dem oben bereits beschriebenen runden Standfuß, oder auch mit einem platzsparenden Klemmhalter zur direkten Befestigung an einem Schreibtisch. Kleiner Nachteil: Die Halterungen werden nicht separat verkauft, so dass man sich schon vor dem Kauf für eine der beiden Optionen entscheiden muss. Derzeit gibt es die Yeelight Desk Lamp V1 Pro bei unseren niederländischen Nachbarn von Techpunt zum Preis von 119,95 Euro zu kaufen. Bei Amazon ist das Modell mit Klemmfuß zwar auch von einem Drittanbieter verfügbar, allerdings mit längerer Lieferzeit und zu einem überteuerten Preis von knapp 189 Euro.