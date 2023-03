Apple Gift Card: 10 Prozent als Coupon bei MediaMarkt und Saturn

Bei Amazon bekommt ihr noch bis Sonntag einen 10 Euro Einkaufsgutschein, wenn ihr eine Apple Gift Card im Wert von mindestens 100 Euro kauft. Leider gibt es den Bonus nur ein einziges Mal. Solltet ihr mehr Guthaben benötigen oder nicht bei Amazon einkaufen wollen, dann gibt es aktuell noch eine Alternative.

Bei MediaMarkt und Saturn erhaltet ihr noch bis zum 8. April in allen Märkten einen Einkaufscoupon in Höhe von 10 Prozent beim Kauf einer Apple Gift Card im Wert von 25, 50 oder 100 Euro. Beim Kauf einer 50 Euro Geschenkkarte gibt es also einen 5 Euro Einkaufscoupon für MediaMarkt oder Saturn.

Diesen Coupon könnt ihr dann beim nächsten Einkauf einlösen, allerdings verfällt ein möglicher Rest. Ob man auch mehrere Coupons gleichzeitig einlösen kann, weiß ich leider nicht.