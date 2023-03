Im Video: So könnt ihr die Textgröße auf iPhone und iPad ändern

Wem die Texgröße auf iPhone oder iPad standardmäßig zu klein ist, kann diese in den Einstellungen anpassen. Unter Bedienungshilfen → Anzeige & Textgröße → Größerer Text könnt ihr über einen Slider die Textgröße manuell einstellen. Zusätzlich könnt ihr den dynamischen Text aktivieren. Apps, die dynamischen Text unterstützen, passen ihre Größe entsprechend dieser Einstellung ebenfalls an. Auch unsere Artikel in der App werden entsprechend größer dargestellt, die Übersicht der News bleibt aber unverändert.

Noch mehr Anzeigeoptionen

„Farben umkehren“ aktivieren : Wenn man die Vorteile einer Anzeige von Objekten vor einem dunklen Hintergrund nutzt, kann man mit „Farben umkehren“ die Anzeige von Inhalten auf dem Display ändern. Öffne zum Verwenden von „Farben umkehren“ die Einstellungen-App, und tippe anschließend auf Bedienungshilfen → Anzeige & Textgröße. Aktiviere Umkehren – Intelligent oder Umkehren – Klassisch.

„Farbfilter" aktivieren: Bei Farbenblindheit oder anderen Sehschwächen hilft „Farbfilter", zwischen Farben zu unterscheiden. Mithilfe von „Farbfilter" kann das Aussehen von Bildern und Filmen verändert werden. Daher empfiehlt es sich, diese Funktion nur zu nutzen, wenn man sie wirklich benötigt. Öffne die Einstellungen-App, und tippe anschließend auf Bedienungshilfen → Anzeige & Textgröße → Farbfilter.

Weitere Display-Anpassungen