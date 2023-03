Insta360 Flow: Neuer Gimbal mit KI-gesteuerter Tracking-Funktion

Die beste Kamera ist immer noch die, die man bei sich hat. Für viele Menschen ist das in den meisten Fällen das Smartphone. Letzteres kommt auch immer häufiger bei professionellen Content Creators zum Einsatz, beispielsweise in Vblogs, bei Interviews, in Sportvideos und mehr. Mit dem Insta360 Flow gibt es nun für solche Anwendungszwecke ein ganz neues Zubehör, das die eigenen Videoaufnahmen auf ein neues Level bringt.

„Lerne den Insta360 Flow kennen, den weltweit fortschrittlichsten Smartphone-Stabilisator mit KI-Tracking. Dank des automatischen Trackings folgt das Smartphone einem gewünschten Motiv mit unübertroffener Präzision, während die 3-Achsen-Stabilisierung für butterweiche Aufnahmen sorgt. Mit integriertem Selfie-Stick, Stativ und Powerbank bietet der Flow alles, was kreative Köpfe brauchen, um unterwegs Content auf Profi-Niveau aufzunehmen.“

So berichtet das Team von Insta360 zur eigenen Neuerscheinung. Das Zusammenspiel von Gimbal-Mechanik und der Insta360 KI-Tracking-Technologie Deep Track 3.0 ermöglicht es dem Flow, Motive in Echtzeit zu tracken, sich zu drehen, um den Bewegungen des Motivs zu folgen und automatisch die Bildausrichtung für den Nutzer bzw. die Nutzerin vorzunehmen. Die Präzision von Deep Track 3.0 rührt von einer Reihe einzigartiger technischer Vorteile:

Wiedererkennung von Personen, um dieselbe Person während der gesamten Aufnahme zu verfolgen, selbst wenn die Sicht zwischenzeitlich versperrt ist, und Tracking aus allen Winkeln, um das Tracking auch dann fortzusetzen, wenn sich die Form des Motivs ändert. Noch vielseitiger: Zoom-Tracking, Zeitlupen-Tracking und sogar Live-Tracking bei Videoanrufen oder Live-Streaming in anderen Apps wie FaceTime, Instagram und TikTok.

Integrierter 2.900 mAh-Akku mit Powerbank-Funktion

Wenn man allein unterwegs ist, kann man für ein automatisiertes Aufnahmeerlebnis auch das Stativ aufstellen und die Gestensteuerung nutzen, um das Tracking des Flow freihändig zu starten – ohne die Kamera ausrichten oder eine Taste drücken zu müssen. Zudem gibt es weitere praktische Features, die bei der Aufnahme des perfekten Videos helfen:

Der erstklassige 2.900 mAh starke Akku des Flow kann ein Smartphone sogar während der Aufnahme aufladen und hält bei durchgehender Nutzung bis zu 12 Stunden durch. Eingebauter Zubehörschuh: Die Audioqualität kann mit einem Mikrofon ohne zusätzliches Zubehör noch weiter verbessert werden.

Der Insta360 Flow ist darüber hinaus schnell einsatzbereit und klappt sich in einer Bewegung aus. Man befestigt das Smartphone einfach mit Hilfe der magnetischen Smartphone-Klemme, klappt das Gimbal aus und kann direkt mit der Aufnahme beginnen. Bei iPhones erkennt die Insta360-App das Anbringen an den Flow und sendet eine Benachrichtigung, die Insta360 App zum Herstellen der Verbindung zu öffnen. Ein am Gerät vorhandenes SmartWheel ermöglicht zudem einen schnellen und einfachen Zugriff auf eine Vielzahl nützlicher Funktionen, von der Aufnahmesteuerung bis zu Videowiedergabe und mehr. Durch Drehen des Rads lässt sich zwischen den vier Hauptmodi wählen: Auto, Follow, Pan Follow und FPV.

Der Insta360 Flow kann ab heute über Insta360.com, Amazon und bei ausgewählten Einzelhändlern bestellt werden. Der Flow kostet 169 Euro und wird mit einer magnetischen Smartphone-Klemme, einem Ladekabel, einem Griffüberzug und einer Schutztasche geliefert. Der Flow ist in zwei Farben erhältlich: schneeweiß und hellgrau. Zu den separat erhältlichen Zubehörteilen gehören ein Spotlight und dekorative individuelle Einsätze, mit denen man dem Flow seine eigene Note verleihen kann. Ein abschließendes Video bei YouTube zeigt euch den Insta360 Flow in Aktion.