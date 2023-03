Water 2050: Neue Städtebau-Simulation mit Fokus auf Wasser-Energiekrise

Das Team von Totem Games hat mit Water 2050 (App Store-Link) ein neues Strategie- und Aufbauspiel in den deutschen App Store gebracht. Der Titel lässt sich als echtes Premium-Game ohne weitere Kosten oder Einschränkungen zum Preis von 4,99 Euro auf iPhones und iPads herunterladen. Zum Download wird mindestens iOS bzw. iPadOS 11.0 oder neuer sowie rund 493 MB an freiem Speicherplatz benötigt. Eine deutsche Lokalisierung gibt es für die Neuerscheinung bisher noch nicht, es wird in englischer Sprache gespielt.

„Water 2050 ist ein Social Impact-Spiel, das das Bewusstsein für die Wasserkrise schärft und Gamer dazu ermutigt, mit Hilfe realer Technologien eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Dieses isometrische 2D-Stadtverwaltungsspiel wurde in Zusammenarbeit mit der Water Environment Federation entwickelt und fordert dazu auf, die Verschmutzung zu reduzieren und die eigene Stadt vor der Vernachlässigung der Umwelt zu retten. Mit Zeitreise-Mechanismen, atemberaubender Grafik und speziellen Gebäuden, die freigeschaltet werden können, ist Water 2050 sowohl unterhaltsam als auch lehrreich. Ein Teil des Gewinns aus dem Spiel wird an die WEF für die Forschung und Programme zur Bewältigung der Wasserkrise gespendet.“

So berichtet das Team von Totem Games zur eigenen Neuerscheinung. In Water 2050 betätigt man sich als Bürgermeister oder Bürgermeisterin der letzten verbleibenden Stadt in einer von Umweltverschmutzung verwüsteten Welt. Angesichts des stark verseuchten Wassers liegt es an einem selbst, reale Technologien und Praktiken einzusetzen, um die Verschmutzung zu reduzieren und eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Zeitreise-Funktion und 14 reale Technologien zum Erforschen

Schon allein die Thematik des Spiels unterscheidet sich deutlich von denen klassischer Städtebau-Simulationen. Auch grafisch wird hier eher auf ein verspieltes Comicdesign als auf puren Realismus gesetzt. Ein besonderes Feature von Water 2050 ist dann auch eine Zeitreise-Funktion, die es den Spielern und Spielerinnen ermöglicht, die Stadt sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft zu verwalten.

Zudem stehen in Water 2050 insgesamt 14 reale Technologien zum Erforschen und Erreichen von Nachhaltigkeit im Bereich Wasser zur Verfügung, ebenso wie die Möglichkeit, verschiedene Gebäude freischalten zu können. Zu letzteren gehören unter anderem ein Stadion, ein Friedhof, ein Observatorium, ein Raketenstartplatz und mehr, die jeweils über eigene Ereignisse verfügen. Auch mit Naturkatastrophen wie Hitzewellen, Smog, elektrische Stürme, Dürren, Schnee- und Sandstürme hat man sich in Water 2050 auseinanderzusetzen und muss die Stadt am Leben erhalten. Laut Angaben des Entwicklerteams warten darüber hinaus „dutzende von Ereignissen“ auf die Gamer, bei denen man einschneidende Entscheidungen für das Überleben der Stadt treffen muss.

Zusammengefasst bietet Water 2050 einen informativen und unbeschwerten Ansatz für ein eigentlich sehr ernstes Thema: Die Erhaltung und Reinigung unseres Wassers. Für weitere Eindrücke zur Neuerscheinung im App Store sorgt abschließend der Trailer zum Spiel.