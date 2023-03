Landmarks: Neue Gratis-App sammelt Apples 3D-Sehenswürdigkeiten

Mit dem Start von iOS 15 im September 2021 hat Apple damit begonnen, detaillierte neue Karten mit Sehenswürdigkeiten in 3D zu veröffentlichen. In Deutschland gibt es letztere bisher nur in Berlin, Hamburg und München. Dazu gesellen sich einige Städte in Australien, Kanada, Frankreich und Großbritannien sowie insgesamt 13 Städte in den USA. Insgesamt gibt es rund 300 Sehenswürdigkeiten zu entdecken, die meisten mit 37 Stück übrigens in London.

Falls ihr keine Lust habt, alle diese Sehenswürdigkeiten manuell in der Apple Karten App zu suchen, könnt ihr jetzt im App Store Landmarks (App Store-Link) herunterladen. Die Gratis-App steht für iPhone, iPad, Apple TV und Mac zum Download bereit.

Beeindruckende Bilder bei Tag und Nacht

Landmarks ist sehr übersichtlich gestaltet. Ihr könnt zwischen den verschiedenen Städten wechseln und dann die einzelnen Sehenswürdigkeiten erkunden. Dank einer kleinen Animation macht es den Anschein, als würde man über der Stadt fliegen. In den Einstellungen kann zudem einfach zwischen Tag und Nacht gewechselt werden – mit tollen Auswirkungen auf die jeweilige Sehenswürdigkeit.

Auf iPhone und iPad gibt es zudem einige In-App-Käufe, vor denen man sich aber nicht fürchten muss. Mit einer kleinen Spende für einen Betrag zwischen 49 Cent und 8,99 Euro kann eine Gyroskop-Funktion freigeschaltet werden. Ansonsten kann die App vollkommen ohne irgendwelche Einschränkungen genutzt werden. Aus meiner Sicht eine wirkliche faire Geschichte.

Viel mehr gibt es zur App eigentlich nicht zu sagen. Schaut sie euch am besten einfach mal selbst an – aus meiner Sicht ist Landmarks wirklich gelungen.