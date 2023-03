Down in Bermuda: Beeindruckend abwechslungsreiches Abenteuer

Nachdem ich euch mit Terra Nil in dieser Woche bereits ein richtig tolle Spiel empfehlen konnte, für das allerdings ein Netflix-Abo erforderlich ist, geht es nun mit dem nächsten Tipp weiter. Down in Bermuda (App Store-Link) kann ab sofort zum Preis von 6,99 Euro auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV installiert werden.

Das Spiel ist eine Mischung aus Erkundung, Abenteuer und Puzzle und wurde bereits vor zwei Jahren auf anderen Plattformen veröffentlicht. Auf Steam beispielsweise ist Down in Bermuda als „sehr positiv“ bewertet, kostet mit knapp 17 Euro aber deutlich mehr als im App Store.

Einfacher Einstieg und später auch knifflige Rätsel

Erzählt wird in Down in Bermuda eine kleine Geschichte: Ein Pilot stürzt mit seinem Flugzeug über dem Bermuda-Dreieck ab, verbirgt dort drei Jahrzehnte und plant dann seine Flucht, bei der er allerdings eure Hilfe benötigt.

Der Einstieg in Down in Bermuda ist dank der deutschen Lokalisierung und der zu Beginn relativ einfachen Rätsel recht leicht, so dass auch Gelegenheits-Gamer keine Schwierigkeiten bekommen dürften. Auf den späteren Inseln geht es dann aber auch durchaus auch mal kniffliger zu, so dass man Köpfchen beweisen muss.

Mit seinen tollen Animationen, der witzigen Grafiken und den vielen Überraschungen hat mich Down in Bermuda sofort in seinen Bann ziehen können. Und auch wenn die Rätsel am Ende alle irgendwie ähnlich sind, ist das Spiel trotzdem abwechslungsreich gestaltet. Mal muss man Zeichen kombinieren, mal ein See-Ungeheuer erledigen oder mal einige Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drücken.

Down in Bermuda bietet zwei bis drei Stunden Spielzeut

Je nachdem, wie genau man es mit der Suche nach versteckten Objekte nimmt und ob man mit einem gefundenen Schlüssel zu einer anderen Insel zurückkehrt, beträgt die Spieldauer von Down in Bermuda etwa zwei bis drei Stunden. Was auf anderen Plattformen in Anbetracht des Preises von 15 bis 20 Euro durchaus für ein wenig Kritik gesorgt hat, finde ich im App Store absolut unproblematisch. 6,99 Euro für zweieinhalb Stunden gute Unterhaltung, das ist wirklich fair.