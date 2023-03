Physik-Puzzle „Human: Fall Flat“ neu bei Apple Arcade

Der Name könnte euch bekannt vorkommen. Nachdem das Spiel auf dem PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch für Begeisterung gesorgt hat, ist das Game im Sommer 2019 auch für iPhone und iPad erschienen. Knapp vier Jahre später steht das Spiel auch für Abonnenten und Abonnentinnen von Apple Arcade zum Download bereit.

Human: Fall Flat+ (App Store-Link) ist ein leichtherziger Physik-Plattformer, der in schwebenden Traumlandschaften stattfindet. Das Spiel kann allein oder mit bis zu 4 Spielern gespielt werden. Kostenlose neue Level belohnen die lebhafte Community. In jedem traumhaften Level gilt es, ein neues Gebiet zu erforschen, von Villen, Schlössern und Azteken-Abenteuern bis hin zu verschneiten Bergen, unheimlichen Nachtlandschaft und Industriestandorten. Mehrere Routen führen durch jedes Level und schöne, verspielte Rätsel versichern, dass Erkundung und Einfallsreichtum belohnt werden.

Mit eurer Spielfigur könnt ihr durch die Level navigieren, wobei eure Arme und Hände besonders im Fokus stehen. Es gilt verschiedene Objekte miteinander zu kombinieren, in dem man diese verschiebt, Hebel betätigt und mehr. Hier kann man sich frei austoben, es gibt eine Art großen Abenteuer-Spielplatz für Rätsel-Fans. Gleichzeitig könnt ihr euch frei im Level bewegen und auch an Felsen und Co hinauf klettern.

Das Spielprinzip ist gewöhnungsbedürftig, macht aber durchaus Spaß. Insofern ihr Apple Arcade abonniert habt, gebt dem 1,9 GB großen und verrückten Download mal eine Chance.