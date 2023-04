Deutschlandticket-App: Vorverkauf startet am Montag

Der indirekte Nachfolger des beliebten 9-Euro-Tickets, das im Sommer 2022 drei Monate lang erhältlich war, ist nun endgültig abgesegnet. Der Bundesrat hat heute den Weg für das Deutschlandticket freigemacht: Ab dem 1. Mai dieses Jahres wird das bundesweit einheitliche und in ganz Deutschland nutzbare Ticket für den regionalen ÖPNV zur Verfügung gestellt werden.

Das vom Bund mitfinanzierte Deutschlandticket wird pro Monat 49 Euro kosten und wird sich ab der nächsten Woche, genauer gesagt am 3. April 2023, buchen lassen. Dazu wurde nun auch die entsprechende iOS-App für das iPhone, „Dein Deutschlandticket“ (App Store-Link), im deutschen App Store veröffentlicht. Der Download der App ist kostenlos und kann ab iOS 14.0 oder neuer bei rund 47 MB an freiem Speicherplatz auf das Apple-Smartphone geladen werden.

„Vom Bodensee, über Nürnberg, Frankfurt und Kiel bis nach Sylt: Mit deinem Deutschlandticket kommst du einfach und klimafreundlich von A nach B. Ein überregionaler Routenplaner mit einem praktischen ÖV-Abfahrtsmonitor helfen dir bei deiner Reiseplanung quer durch Deutschland. In der Fahrinfo findest du alle Details zu deinen Abfahr- und Umstiegszeiten in Echtzeit. Statt im Stau zu stehen, kommst du mit deinem 49-Euro-Ticket flexibel und entspannt an dein Ziel.“

So berichtet das Entwicklerteam von Mobility Inside, das für die Dein Deutschlandticket-App verantwortlich ist, im App Store. In der App lässt sich das Deutschlandticket auch direkt buchen und als Ticketnachweis per Barcode bei der Kontrolle auf Reisen verwenden. Vor der ersten Nutzung der App hat man ein Kundenkonto zu erstellen, um in Zukunft personalisierte Tickets erhalten zu können.

Zahlung bisher nur per SEPA-Lastschrift möglich

Angeboten werden wird das Deutschlandticket als monatlich kündbares Abonnement. So kann man selbst entscheiden, wie lange man das Ticket nutzen möchte und bei Bedarf kündigen, oder auch das Ticket wieder neu buchen. Die Abbuchung wird per SEPA-Lastschrift vom Konto erfolgen, eine Möglichkeit, per Kreditkarte, Apple Pay oder PayPal zahlen zu können, gibt es bisher in der App noch nicht.

Neben dem in der App integrierten Ticketshop wird auch ein flexibles Routing zur Verfügung gestellt, das nicht nur Reisemöglichkeiten über den ÖPNV zur Verfügung stellt, sondern optional auch die Nutzung von Leihrädern, Scootern, Carsharing sowie Fußwege mit einschließt.

Werdet ihr das Deutschlandticket nutzen? Wenn ja, für welche Fahrten oder Reisen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Kommentare zum Thema.